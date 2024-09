Hamás odmítá nové návrhy na příměří v Pásmu Gazy. Chce vyvinout tlak na Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už ve středu - pár hodin před zveřejněním prohlášení Hamásu - prohlásil, že palestinské hnutí odmítlo všechny části návrhu na příměří v Pásmu Gaze, které by umožnilo propuštění izraelských rukojmí.

"Snažíme se najít nějaký prostor pro zahájení jednání," uvedl Netanjahu, přičemž dodal, že Hamás tvrdí, že není o čem jednat.

Na izraelského premiéra je podle AFP vyvíjen domácí, ale i mezinárodní tlak, aby uzavřel dohodu o osvobození rukojmí poté, co armáda v neděli oznámila smrt šesti osob, jejichž těla byla nalezena v tunelu na jihu palestinské enklávy.

V pondělí Netanjahu řekl, že bude trvat na požadavku, který se podle AFP stal sporným bodem v rozhovorech o příměří, a to pokračování izraelské kontroly nad tvz. filadelfským koridorem - územím podél hranice Pásma Gazy s Egyptem.

Hamás požaduje, aby se Izrael stáhl z oblasti koridoru. Ve svém prohlášení z noci na čtvrtek Hamás obvinil Netanjahua, že jeho postoj v otázce filadelského koridoru má za cíl zmařit dohodu o příměří v pásmu Gazy.

Netanjahu ve středu potvrdil své stanovisko v této věci, ale zároveň zdůraznil, že to není jediný sporný bod v jednáních o příměří: podle něj totiž zůstávají nezodpovězeny i otázky, kolik palestinských vězňů bude propuštěno výměnou za izraelské rukojmí, a také to, zda Izrael může vetovat propuštění některých vězňů a kam by měli propuštění vězni jít.

V zajetí v pásmu Gazy je stále 97 izraelských rukojmí - včetně 33, kteří jsou podle předpokladů izraelské armády mrtví. Celkem bylo během útoku palestinských komand na Izrael ze 7. října 2023 uneseno 251 osob. Dalších 1205 lidí, většinou civilistů, přišlo v důsledku vpádu palestinských komand o život - AFP do této bilance zahrnula i rukojmí zabitých v zajetí.

Izraelská odvetná vojenská ofenzíva v Pásmu Gazy připravila o život nejméně 40.819 lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví této palestinské enklávy spravované Hamásem. Úřad OSN pro lidská práva tvrdí, že většinu mrtvých tvoří ženy a děti.