Harrisová sepsula Trumpa. Odmítla pokračování Bidenova působení

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos provedeného pro Reuters by v nadcházejících prezidentských volbách viceprezidentka Kamala Harrisová, kandidátka Demokratické strany, těsně porazila republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Harrisová vede s náskokem tří procentních bodů – získala by podporu 45 % voličů, zatímco Trumpa by volilo 42 % dotázaných.