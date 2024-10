Ukrajina se dočkala v NATO podpory řady států. Některé volají po urychleném přijetí

Britský ministr obrany John Healey zdůraznil, že v následujících měsících je zásadní posílit tlak na Rusko. „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom v nadcházejících týdnech a měsících zvýšili naši podporu pro Ukrajinu, a tak zajistili, aby Ukrajina mohla získat převahu. Obrana Evropy začíná na Ukrajině,“ prohlásil Healey.

Litevský ministr obrany Laurynas Kasčiunas vyzval k tomu, aby NATO Ukrajinu co nejdříve pozvalo do aliance. „Pozvánka do NATO je prvním a nezvratným krokem, bodem, ze kterého není návratu,“ řekl Kasčiunas. Zároveň zdůraznil, že podpora Ukrajiny je klíčem k odstrašení Ruska od jakýchkoli pokusů ohrozit členy NATO.

Lotyšský ministr obrany Andris Spruds uvedl, že Lotyšsko plně podporuje tzv. vítězný plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Sprudse je také důležité transformovat současný vzdušný dohled NATO nad pobaltskými státy na plnohodnotnou obrannou misi, která by posílila regionální bezpečnost.

Ministři obrany NATO se shodli, že podpora Ukrajiny v této kritické fázi konfliktu je nezbytná, aby mohl být dosažen rozhodující průlom a Rusko zatlačeno zpět.

Generální tajemník Mark Rutte také potvrdil, že NATO nadále podporuje Ukrajinu, avšak přiznal, že Aliance nemůže podpořit celý Zelenského plán, zejména co se týká rychlého členství Ukrajiny v NATO. Toto téma vyvolává obavy z možné eskalace konfliktu a rozšíření války na další státy.

Ministr obrany Rustem Umerov během setkání přednesl plány Ukrajiny na obranu během nadcházející zimy, zatímco vrchní velitel NATO Christopher Cavoli představil nové obranné strategie pro 32člennou Alianci. Jednání se také zaměřilo na standardizaci vojenského vybavení a narůstající vliv autoritářských režimů, jako jsou Čína, Rusko, Severní Korea a Írán.

Zvláštností letošního zasedání je účast zástupců z Austrálie, Japonska, Jižní Koreje a Nového Zélandu, kteří se k ministrům obrany NATO připojili poprvé. Tím NATO zdůrazňuje potřebu globální spolupráce tváří v tvář mezinárodním bezpečnostním výzvám.

Generální tajemník Rutte rovněž prohlásil, že Ukrajina musí být schopna jednat s Ruskem z pozice síly a zopakoval dlouhodobou podporu Aliance. „Uděláme vše pro to, aby Vladimir Putin nedostal to, co chce,“ zdůraznil Rutte. Připomněl také, že Bělorusko nadále podporuje ruské válečné úsilí a vyzval Minsk, aby s touto podporou přestal.

NATO je připraveno poskytovat Ukrajině dlouhodobou pomoc, dokud nenastane příhodná chvíle k zahájení vyjednávání s Ruskem, uzavřel Rutte.