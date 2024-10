Výhled počasí až do listopadu: Trend vydrží i příští týden, pak přijde změna

V posledních týdnech měly průměrné teploty kolísavý charakter a dostávaly se z mírně nadprůměrných do lehce podprůměrných hodnot a zpět. Nadcházející období do 10. listopadu by mělo být jako celek teplotně v normálu.

"V prvních dvou předpovědních týdnech, tedy od 14. do 27. října, jsou očekávané průměrné či lehce nadprůměrné teploty. Na přelomu října a listopadu a do konce první dekády listopadu začnou teploty pozvolna klesat, přičemž se budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Noční teploty by většinou neměly klesat pod nulu, denní naopak pod 10 °C, ale poklesy teplot pod tuto hranici v jednotlivých dnech nelze vyloučit," uvedli meteorologové.

Srážkové úhrny se po vydatných zářijových srážkách dostaly do normálních hodnot. Normální množství srážek by mělo přinést i následující období.

"V prvních dvou předpovědních týdnech, tedy přibližně do konce října, jsou očekávané úhrny na rozhraní průměrných či podprůměrných srážek. V první dekádě listopadu by se srážky už měly dostat k normálním hodnotám pro tuto roční dobu," dodali meteorologové.