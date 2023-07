Harry a Meghan chtěli po pohřbu královny letět Air Force One, píše list

O údajné žádosti ze strany hvězdného páru informoval britský list Daily Mail s odvoláním na své zdroje. Podle jednoho z nich přišlo od Američanů okamžité "ne" jako odpověď, přičemž nad rozhodnutím neproběhly ani žádné dlouhé diskuze. "Vzbudilo by to takový rozruch. Narušilo by to vztahy (USA) s Buckinghamským palácem a novým králem," dodal další zdroj.

Bílý dům a Buckinghamský palác odmítly poskytnout jakýkoliv komentář k celé záležitosti. Nereagoval ani mluvčí vévody a vévodkyně ze Sussexu.

Deník připomněl, že Bidenovi mohou na palubu Air Force One pozvat kohokoliv, přičemž americká vláda platí za oficiální cesty, prezident Biden za případné lety s rodinnými příslušníky a Demokratická strana za jakékoliv aktivity související s kampaní.

Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022 ve věku 96 let po sedmi dekádách na britském trůnu, kde ji nahradil její syn Karel III., do té doby známý jako princ Charles. Velkolepý pohřeb proběhl za účasti zahraničních panovníků a státníků 19. září.

Harry a Meghan opustili institut královské rodiny ještě za panování Alžběty II. Konkrétně se tak stalo v únoru 2021. Nyní žijí v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států, mají syna Archieho a dceru Lilibet Dianu.