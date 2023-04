Historik: Papež František pomohl zachránit během diktatury nejméně 30 lidí

Čtyři roky vězení hrozí někdejšímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za každý ze 34 bodů obžaloby, kterou vůči němu vznesla prokuratura v New Yorku. Teoreticky by mu tedy mohl soud vyměřit až 136 let za mřížemi. Podle amerických médií však není příliš pravděpodobné, že by Trumpa v případě odsuzujícího verdiktu poroty čekalo vězení. Jako dosud netrestaná osoba by totiž zřejmě mohl od soudu odejít s podmínkou.