Írán využil únorového zemětřesení k přepravě zbraní do Sýrie

Cílem íránského kroku podle zdrojů bylo posílit syrskou obranu proti Izraeli a zároveň podpořit režim syrského prezidenta Bašára Asada, který je spojencem Teheránu.

Po zemětřesení, které 6. února zasáhlo Turecko a severní Sýrii, začaly v syrském Halabu (Aleppu), Latákíji a hlavním městě Damašku přistávat stovky letů z Íránu. Podle zdrojů Reuters to trvalo zhruba sedm týdnů. Zemětřesení si vyžádalo přes 57.300 mrtvých, z toho na 6000 v Sýrii. Agentura Reuters o těchto letech hovořila s představiteli západních zpravodajských služeb, se zdroji blízkými íránskému a izraelskému vedení a také se syrským vojenským zběhem a syrským důstojníkem.

Dodávky Íránu do Sýrie po zemětřesení obsahovaly vyspělé komunikační vybavení, radarové baterie a náhradní díly potřebné pro plánovanou modernizaci syrského systému protivzdušné obrany, který poskytl Írán, sdělily Reuters dva regionální zdroje a zdroj ze západních zpravodajských služeb.

Íránská mise při OSN v New Yorku odmítla, že by islámská republika Sýrii dodávala vojenskou techniku pod záminkou humanitární pomoci. Na otázku, zda Írán po zemětřesení využil letadla s humanitární pomocí k přesunu vojenského vybavení do Sýrie, aby posílil svou tamní síť a pomohl Asadovi, odpověděla: "Není to pravda."

Izrael provedl v posledních letech stovky úderů na cíle v Sýrii, ale zřídka tyto operace přiznává nebo je jakkoliv komentuje. Přiznal však, že cílí na základny militantních skupin spřízněných s Íránem.

O letošním íránském přesouvání zbraní do Sýrie se Izrael podle zdrojů Reuters dozvěděl velmi rychle a zahájil proti tomu agresivní kampaň. Brigádní generál Jossi Kuperwasser, bývalý šéf výzkumu v izraelské armádě a také bývalý ředitel na ministerstvu pro strategické záležitosti, uvedl, že izraelské letecké nálety proti dodávkám se opíraly o tak konkrétní zpravodajské informace, že izraelská armáda věděla, na který kamion v dlouhém konvoji se zaměřit.

"Izrael zaznamenal významné pohyby vojenského vybavení z Íránu, převážně přepravovaného po částech," řekl Reuters nejmenovaný zdroj z izraelské obrany. Většina tohoto materiálu podle něj směřovala na letiště v Halabu, přičemž přepravu organizovala syrská divize zahraniční špionážní a polovojenské složky íránských revolučních gard.

"Izraelské nálety se zaměřily také na setkání velitelů íránských milicí a dodávky elektronických čipů k modernizaci zbraňových systémů," uvedl syrský vojenský zběh, plukovník Abdal Džabbár Ukajdí, který si zachovává armádní kontakty. Kde se setkání konalo, neuvedl. Syrský armádní důstojník, který si nepřál být jmenován, uvedl, že Izraelci posilují snahy porazit íránské síly v Sýrii.

Izrael zasáhl přistávací dráhu v Halabu jen několik hodin poté, co na ní přistála dvě íránská nákladní letadla se zásilkami zbraní pod záminkou humanitární pomoci, uvedl regionální zdroj. Tuto informaci Reuters potvrdily i dva další západní zpravodajské zdroje.

V případě humanitární katastrofy mohou letadla OSN žádat místní úřady o povolení k přistání a na humanitární zboží se nevztahují sankce. Po zemětřesení syrské úřady udělily povolení k přistání přímým letům z Ruska a Íránu.

"Zemětřesení bylo smutnou katastrofou, ale zároveň nám pomohl bůh, abychom pomohli našim bratrům v Sýrii v jejich boji proti nepřátelům. Do Sýrie bylo okamžitě dodáno mnoho zbraní," uvedl zdroj blízký k íránskému vedení.