Islámský stát potvrdil úmrtí vůdce abú Husajna Husajního Kurajšího

Podle Erdogana byl Kurajší zabit během akce tureckých tajných služeb na severu Sýrie. Potvrzení o Kurajšího smrti zaznělo z úst mluvčího Islámského státu v nedatované audionahrávce, kterou organizace zveřejnila na sociální síti Telegram. Novým vůdcem IS byl jmenován abú Hafs Hášimí Kurajší, uvedla televize ABC News.

Verze ohledně úmrtí abú Husajna Husajního Kurajšího se liší mezi IS a tvrzeními tureckého prezidenta. Podle Islámského státu byl jejich vůdce zabit na severozápadě Sýrie během střetu s džihádistickou skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je bývalou odnoží syrské Al-Káidy. K úmrtí došlo v průběhu přímé konfrontace s HTS v jedné z oblastí provincie Idlib, kde se pokoušela tato skupina Kurajšího zatknout.

IS byl založen v roce 2013 bývalými členy Al-Káidy, kteří se rozhodli osamostatnit se a vytvořit vlastní radikální hnutí. Organizace získala na popularitě a získávala stále více území v Iráku a Sýrii, čímž se stala jednou z nejvýznamnějších teroristických skupin na světě.

IS měl za cíl vytvořit islámský chalifát, kde by vládl islámský zákon a kde by se uplatňovaly tvrdé tresty podle šaría. Jeho vedení prohlašovalo, že by měl být vůdcem celého muslimského světa.

IS během své existence získal kontrolu nad rozsáhlými územími v Iráku a Sýrii. Jeho vojenské tažení bylo spojeno s masovými popravami, únosy, znásilněními a násilným vyháněním nesouhlasících či jinověrců. Skupina byla známá svým brutálním zpracováním videí těchto činů, která šířila na internetu za účelem šíření strachu.

Teroristé ale začali ztrácet území poté, co byl zahájen mezinárodní vojenský zásah. Byla osvobozena významná města, která byla dříve pod jejich kontrolou, a byl zlikvidován jeho finanční systém. Jeho násilná taktika a zneužívání náboženství však měly i nadále negativní dopad.

Kolem roku 2019 byl Islámský stát téměř úplně poražen a ztratil většinu svého území. Nicméně organizace stále existuje v podobě menších buněk a teroristických aktivit. IS také využíval internet a sociální média k radikalizaci jednotlivců a rekrutaci nových bojovníků.