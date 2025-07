Demokraté mají skvělou příležitost v roce 2026 vyhrát volby. Pokud ji nepromarní

Důvodem pro optimismus pro demokraty je i nízká popularita současného prezidenta Donalda Trumpa. Podle průzkumu Gallup z minulého týdne Trump dosahuje nejnižších hodnot popularity od začátku svého druhého funkčního období, a to jak v historickém kontextu, tak i ve srovnání s jeho prvním obdobím, kdy také získal velmi nízké hodnocení.

Existuje však podstatné "ale", které může demokratům situaci zkomplikovat. I přes tuto příležitost je možné, že demokraté nedokážou plně využít svého potenciálu kvůli historickému poklesu důvěry.

Výsledky posledních průzkumů veřejného mínění, jako například ten od Wall Street Journal, ukazují, že důvěra v demokraty je na historickém minimu. Podle tohoto průzkumu mělo 63 % registrovaných voličů negativní názor na demokratickou stranu, zatímco pouze 33 % vyjádřilo pozitivní postoj. To jsou vůbec nejhorší výsledky pro demokraty za posledních více než 30 let. Podobné výsledky byly zaznamenány také v průzkumech CNN a Quinnipiac University.

I když by se někteří demokraté mohli na tuto situaci podívat a domnívt se, že takové negativní hodnocení není příliš důležité, protože volby jsou v podstatě referendem o prezidentovi, výsledek může být i přesto ovlivněn nespokojeností s demokraty samotnými. Lidé nespokojení s vlastní stranou nemusejí nutně volit republikány, ale mohou se rozhodnout nevolit vůbec, což může mít zásadní vliv na volební výsledek.

Průzkum Wall Street Journal se neomezil pouze na hodnocení jednotlivých stran, ale ptal se i na konkrétní problémy, jako je například hospodářství, inflace, migrace a další. A zde se ukázalo, že demokraté mají problém. V 10 klíčových tématech vedli pouze v oblasti zdravotní péče a politiky vakcín. V ostatních důležitých tématech, jako je ekonomika, inflace nebo imigrační politika, vedli republikáni s výrazným náskokem.

Zajímavé je, že i když Trump získával špatné hodnocení v těchto oblastech, republikáni v Kongresu vedli nad demokraty v otázkách ekonomiky a dalších klíčových problémech. V některých otázkách, jako jsou celní politika nebo tarifní otázky, vedli republikáni o více než 20 bodů.

Průzkumy veřejného mínění také ukazují, že většina Američanů stále vnímá republikány jako stranu "silných vůdců" a "stranu změny". Demokraté tedy čelí problému, že i když se Trumpovo vedení nedaří, republikáni se v očích voličů stále jeví jako silnější alternativou k jeho politice.

Demokraté se tedy budou muset zamyslet nad tím, proč jejich strana nevede výrazněji ve volebním průzkumu, i když Trump čelí značným problémům. Sice to neznamená, že by demokraté zaručeně prohráli, může to ale mít vliv na výsledky voleb.