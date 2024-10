Izrael má plán, jak využít tělo zabitého vůdce Hamásu Sinvára

Sinvár, považovaný za hlavního strůjce útoku na jižní Izrael 7. října 2023, byl izraelskou armádou zabit 16. října 2024. Izrael nyní doufá, že by mohl jeho tělo použít jako páku pro vyjednávání s Hamásem, který rukojmí stále drží.

Podle izraelských zdrojů má být propuštění rukojmí jediným způsobem, jak by Hamás mohl získat tělo svého bývalého vůdce. Tímto způsobem chce Izrael vyvinout tlak na palestinské hnutí, aby uvolnilo zbývající rukojmí, které uneslo během rozsáhlého teroristického útoku na jižní Izrael v říjnu 2023. Během tohoto útoku bylo zavražděno přes 1000 lidí a více než 250 dalších bylo uneseno do Pásma Gazy.

Sinvár byl vůdcem Hamásu v Pásmu Gazy a hlavním architektem útoku z 7. října. Jeho smrt, ke které došlo večer 16. října 2024, byla oznámena izraelskou vládou následující den. Hamás později jeho smrt potvrdil. Podle izraelských lékařů zemřel v důsledku střelného poranění hlavy.

Využití Sinvárova těla k výměně za izraelské rukojmí je součástí širší strategie izraelské vlády, jak tlačit na Hamás. Izraelské zdroje upozornily CNN na to, že navrácení Sinvárova těla by mohlo posílit soudržnost mezi členy Hamásu a znovu mobilizovat jejich podporovatele. Právě proto se Izrael snaží tuto výměnu využít jako formu vyjednávání, což by mohlo pomoci v návratu desítek rukojmí držených Hamásem.

Izrael již v minulosti vyměňoval rukojmí za těla padlých vůdců. Například loni v listopadu byla část rukojmí, zadržených během říjnového útoku, propuštěna výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. I přes tuto výměnu zůstává v rukou Hamásu přibližně 100 rukojmí. Zhruba 40 z nich považuje Izrael za mrtvé.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po smrti Sinvára opět vyzval Hamás k propuštění zbylých rukojmí. Apeloval na členy Hamásu, aby složili zbraně a ukončili ozbrojený konflikt. Tato výzva však byla Hamásem odmítnuta. Skupina nadále zůstává jedním z hlavních aktérů boje proti Izraeli a odmítá jakékoliv formy spolupráce či vyjednávání, pokud se nejedná o jejich vlastní zájmy.

Současná situace mezi Izraelem a Hamásem je vysoce napjatá. Od útoku na jižní Izrael v říjnu 2023 probíhají intenzivní boje a obě strany zaznamenávají těžké ztráty. Hamás, který vládne v Pásmu Gazy, pokračuje v odvetných akcích a odmítá izraelské požadavky na ukončení konfliktu. Na druhé straně Izrael nadále provádí vojenské operace zaměřené na zničení infrastruktury Hamásu a likvidaci jeho vůdců, jak tomu bylo v případě Sinvára.

Otázka, zda Hamás přistoupí na nabídku výměny těla Sinvára za propuštění rukojmí, zůstává zatím nezodpovězená. Hamás je známý svou neústupností a neochotou k jakýmkoli ústupkům. Na druhou stranu je tělo jejich vůdce pro ně důležitým symbolem a mohlo by to vést ke změně postoje. V každém případě zůstává situace napjatá a vyjednávání bude pravděpodobně pokračovat. Izrael mezitím bude dál hledat způsoby, jak získat svá rukojmí zpět, a zároveň pokračovat v boji proti Hamásu v Pásmu Gazy.