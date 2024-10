ANALÝZA | Co bude po smrti Sinvára? Netanjahu má možnost volby mezi válkou a mírem

Lídr teroristického hnutí Hamás Sinvár je po smrti. Zřejmě náhodou ho zlikvidovaly Izraelské obranné síly (IDF) při jednom z útoků v Pásmu Gazy. Jeho zabití podle mezinárodního společenství může znamenat zlom v probíhajícím konfliktu mezi Izraelem a palestinskými teroristickými organizacemi Hamás a Hizballáh.

Americký prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu se během telefonátu shodli, že Sinvárova smrt znamená možnost k posílení tlaku na propuštění zbývajících rukojmí, které Hamás nadále zadržuje v Pásmu Gazy.

Osud Sinvára může být úzce spjat s osudem války v Gaze, neboť to byl právě tento muž, kdo pomohl zosnovat útok na Izrael z října loňského roku. Tehdy zemřelo až 1200 lidí a bojovníci Hamásu unesli zhruba 250 rukojmích, o jejichž vysvobození nyní mimo jiné IDF usilují. A právě propuštění těchto rukojmích je hlavním požadavkem Izraele, aby mohlo nastat příměří.

„Byl považován za hnací sílu Hamásu, který se odmítal vzdát, i když izraelské letecké údery a pozemní invaze zpustošili území a vyhnaly většinu jeho obyvatel. A jeho přežití znemožnilo Izraeli vyhlásit vítězství – živý důkaz toho, že Hamás, ačkoli zdecimovaný, zůstal neporažen,“ shrnul americký list New York Times .

Sinvárova smrt následovala jen několik měsíců po smrti jeho předchůdce Ismaila Haníji. Před několika týdny navíc při izraelském útoku zahynul vůdce Hizballáhu Hassan Nasralláh. Nyní to vypadá, že „vystrašené a demoralizované“ vedení Hamásu bude souhlasit s kompromisem, na který by Haníja ani Sinvár nepřistoupili.

V daleko lepší pozici se nachází také Netanjahu. „Pokud má Netanjahu za sebou vítězný obrázek, může být o něco sdílnější, protože je v mnohem prestižnější pozici. Otázkou je, zda se Netanjahu postaví k této příležitosti nebo ne,“ vysvětlil někdejší izraelský velvyslanec v USA Itamar Rabinovič.

„Hamás je skupina postavená na jednotlivcích. Pokud ztratíte někoho Sinvárova formátu, není vždy snadné rychle najít někoho se stejnou silou. Hamás bude pokračovat podle stejných zásad – pokud neztuží své pozice. Ať už vůdce nahradí kdokoli, bude pokračovat v jeho ideologické linii,“ míní palestinský analytik Fuad Chufaš.

Americká stanice CNN upozornila , že ač si Biden představuje smrt Sinvára jako Gazu bez Hamásu u moci, může se také stát to, že se nic nezmění. Diplomacie Spojených států žila v představě, že Sinvár je hlavní překážkou k dosažení příměří – jenže na prodloužení války může mít zájem i sám izraelský premiér.

Bidenův přístup podpořila italská premiérka Giorgia Meloniová. „Je čas, aby byla propuštěna všechna rukojmí, aby bylo okamžitě uzavřeno příměří a aby byla zahájena obnova Gazy,“ zdůraznila. „Budeme i nadále odhodlaně podporovat veškeré úsilí v tomto směru a obnovení seriózního a důvěryhodného politického procesu, který povede k řešení v podobě dvou států,“ pokračovala podle serveru ansa.it.

Právě to, co Netanjahu skutečně očekává od války v Gaze, se může ukázat po Sinvárově smrti. „Začnou se jeho priority v Gaze a v Libanonu snižovat? Je skutečně jeho cílem propustit izraelské rukojmí, kteří jsou stále drženi v Gaze? Nebo je to pro něj momentem, kdy chce na Blízkém východě znovu nastavit rovnováhu sil, a tím pokračovat v této perzekuční válce proti (Hamásu) a jeho zástupcům?“ ptal se ředitel Middle East Institute Firas Maksad.

Že Sinvárova smrt válku neukončí tvrdí také britská BBC. Uznal to i sám Netanjahu při svém projevu po zabití vůdce teroristického hnutí. „Dnes jsme znovu jasně ukázali, co se stane těm, kteří nám ubližují. Dnes jsme opět ukázali světu vítězství dobra nad zlem. Ale válka, moji drazí, ještě neskončila. Je obtížná a stojí nás draho,“ připustil izraelský lídr.

On sám proklamoval válečné síle, které spočívají ve zničení Hamásu a návratu rukojmích – a zatím se neděje ani jedno. Zprostředkovatelé jednání o příměří, tedy Katar, Egypt a Spojené státy, tak nyní zřejmě na pokračování jednání čekají zbytečně.

Podle katarské stanice Al-Džazíra pokračování války potvrdil také Hizballáh s tím, že konflikt vstupuje do „nové fáze“ bude pokračovat i za přítomnosti nových zbraní. Neupřesnil však, o jaké zbraně jde. IDF začátkem týdne informovaly o tom, že při operaci našly v bunkrech a úkrytech tohoto teroristického hnutí čínské a ruské protitankové zbraně.

Vedení Hizballáhu tyto zbraně ale nepřiznalo, naopak promluvilo o „přesně naváděných raketách a výbušných dronech“. „Zahajujeme novou fázi války proti Izraeli. V této fázi jsou kromě nového druhu sebevražedných dronů poprvé použity i přesně naváděné rakety,“ popsal Hizballáh v pátečním prohlášení.

„Dělostřeleckými granáty jsme se zaměřili na pohyb izraelských nepřátelských vojáků poté, co jsme je spatřili na okraji města Kfar Kila. Podruhé jsme bombardovali shromáždění nepřátelských vojáků v okolí města Aita al-Šaab, když se snažili evakuovat mrtvé a zraněné,“ pokračoval Hizballáh.

Že válka neskončí si myslí i Hasan Barari z Katarské univerzity. „Bylo nečekané, že zemře právě v této chvíli. Krátkodobě to může hnutí demoralizovat, ale myšlenka odporu je v palestinské společnosti zakořeněná. Nejde tedy o Sinvára samotného, ale o to, že Izrael dlouhodobě okupuje část Palestiny,“ vysvětlil.

Podle něj tak válka neskončí hlavně kvůli palestinské nevoli se izraelské okupaci poddat. „Sinvár říkal, že Izraelci očekávají, že se Palestinci budou chovat jako určitý druh podřízených vůči okupaci, takže se tomu bránil,“ popsal Barari.

To potvrzují zprávy přímo z místa. „Lidé se ptají, zda Sinvárova smrt ukončí válku. To je priorita, která zůstává v celé Gaze, ať už lidé se Sinvárem souhlasili, nebo ne. Chtějí, aby válka skončila, aby se mohli vrátit do svých domovů a aby skončilo masové zabíjení lidí. Vnímají to tak, že i ti, kteří se stavěli proti Sinvárovým strategiím, ho obdařili smrtí bojovníka, který bojoval proti útlaku. Ale smrt jednoho člověka na situaci v terénu nic nezmění,“ napsal reportér serveru Al-Džazíra Hani Mahmoud.

Současná situace se tedy jeví tak, že Izraelci oslavují smrt Sinvára a očekávají konec války, zatímco Palestinci mají rozličné pocity (v závislosti na tom, jestli jeho postup podporovali) a v konec války doufají. Příměří nebo dokonce mír jsou ale v nedohlednu.

Bezpečnostní analytik Harel Chorev si ale myslí , že klíčovou roli teď bude hrát fakt, že se Hamás za poslední dobu více centralizoval. „Před válkou byla moc v Hamásu decentralizovaná – politický šéf v Gaze Sinvár byl jen jedním z mnoha vůdců. To se však v posledním roce změnilo,“ vylíčil analytik.

„Sinvár se stal jediným rozhodovatelem a samozřejmě byl stále silnější, protože Izrael zabíjel další a další důležité postavy, jako například Mohammeda Deifa,“ doplnil Chorev s odkazem na Izraelci zabitého vojenského velitele Hamásu.

Namísto ukončení války teď Izrael pravděpodobně bude útočit na zmatený a demoralizovaný Hamás ještě silněji. „Izrael musí využít této situace a velkého zmatku, který se pravděpodobně šíří v řadách Hamásu,“ dodal bezpečnostní analytik.

Že Netanjahu může smrt Sinvára pochopit jako signál ke zintenzivnění útoků potvrdila také politická analytička Šira Efronová. „Nyní mohou říci: ‚Dobře, vyhráli jsme válku, můžeme ukončit válku v Gaze a přejít k jiné realitě na místě.‘ Netanjahu by však místo toho mohl Sinvárovu smrt vykreslit jako signál k zintenzivnění konfliktu. To vše souvisí s politickými kalkulacemi Netanjahua a jeho koalice,“ vysvětlila.

Podle Uzi Rabiho z Telavivské univerzity musí mít nejvyšší prioritu propuštění rukojmích. „Izrael musí udělat vše pro to, aby je získal zpět. Bez Sinvára by to mohlo být o něco snažší,“ poznamenal.