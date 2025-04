Trump hodlá ulevit automobilkám. Nebudou muset platit některá cla

Podle deníku The New York Times zůstanou stávající cla ve výši 25 % zachována, avšak budou upravena tak, aby se nesčítala s dalšími tarify, například na ocel a hliník. Automobilky se tím vyhnou dodatečným nákladům na tyto vstupní suroviny.

Bílý dům rovněž plánuje částečnou kompenzaci nákladů spojených s dovozem automobilových dílů. Tato podpora by měla v prvním roce dosáhnout až 3,75 % hodnoty nového automobilu, přičemž podle mluvčí Karoline Leavittové bude zcela ukončena do dvou let.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick vyzdvihl opatření jako úspěch Trumpovy obchodní politiky. „Prezident Trump buduje klíčová partnerství s domácími automobilkami i americkými pracovníky," uvedl Lutnick. Podle něj dohoda odměňuje společnosti, které investují do americké výroby, a zároveň poskytuje prostor těm, které plánují domácí expanzi.

Automobilky opatření vítají. Generální ředitelka General Motors Mary T. Barrová uvedla, že prezidentovo vedení „pomáhá vyrovnávat podmínky pro společnosti jako GM“ a podporuje další investice do americké ekonomiky. „Oceňujeme produktivní dialog s prezidentem a jeho týmem a těšíme se na pokračování spolupráce,“ doplnila.

Na druhé straně přetrvávají vážné obavy o širší důsledky této politiky. Šéfka německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Müller, blízká spolupracovnice bývalé kancléřky Angely Merkelové, už před několika týdny varovala před rizikem eskalace obchodních válek. Podle Müllerové pokračující uvalování cel nejen destabilizuje globální obchod, ale hrozí i zpomalením hospodářského růstu a oslabením inovací, včetně těch v samotných Spojených státech.

Trumpova administrativa sice dočasně pozastavila širší sadu tzv. recipročních cel na 90 dní, avšak nejistota na trhu přetrvává. Německé automobilky, jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz, připomínají, že jejich výrobní závody v Tennessee, Jižní Karolíně a Alabamě zaměstnávají na 140 tisíc lidí a ročně vyprodukují přibližně 840 tisíc vozidel, z nichž nemalá část je určena na export.

„Hrozí spirála protekcionismu, která negativně ovlivní inflaci i schopnost inovovat,“ varovala Müllerová s tím, že dlouhodobé důsledky mohou poškodit i samotné americké podniky.