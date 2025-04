Už to nebude jen Ukrajina s Ruskem. Experti varují, že se do války může brzy zapojit třetí země

Podle Oleksandra Merežka, předsedy zahraničního výboru ukrajinského parlamentu, by nasazení severokorejských jednotek na ukrajinském území bylo „známkou totální války mezi Severní Koreou a Ukrajinou“. Zároveň upozornil, že by taková eskalace vyvolala silnou reakci nejen ze strany USA a Jižní Koreje, ale i širší mezinárodní odezvu.

Od prosince 2024 působí kolem 14 000 severokorejských vojáků v Kurské oblasti na ruském území. Podle jihokorejských zpravodajských služeb tvoří většinu z nich speciální jednotky a 3 000 vojáků bylo letos poslano jako posily po těžkých ztrátách. Moskva i Pchjongjang nasazení oficiálně přiznaly až nyní, když se ukrajinské jednotky z většiny oblasti stáhly.

Otázkou však zůstává, co bude dál. Podle bývalého ministra obrany Andrije Zagorodňuka Rusko pravděpodobně plánuje přemístit severokorejské jednotky na samotnou frontu na Ukrajině. Podobný názor zastává i poslanec Ruslan Horbenko, který pravidelně navštěvuje východní Ukrajinu a považuje přesun za „nevyhnutelný“.

Jiní experti ale varují, že další vývoj je stále nejistý. Například Rob Lee z amerického Foreign Policy Research Institute připomíná, že by Severokorejci mohli být využiti i v sousední Belgorodské oblasti, kde Ukrajina v březnu provedla omezený útok.

Podle Johna Hardieho z nadace Foundation for Defense of Democracies je sice možné, že Severní Korea stáhne své jednotky zpět, ale nedávné oficiální poděkování ze strany Moskvy by zároveň mohlo znamenat, že Pchjongjang je připraven své angažmá prohloubit a vyslat vojáky přímo na Ukrajinu – zejména do oblastí, které Rusko anektovalo a které Severní Korea uznává za ruské území.

Zkušenosti získané na bojišti jsou přitom podle expertů významné. Přestože se severokorejští vojáci zpočátku obtížně přizpůsobovali realitě moderní války, zejména využívání dronů, postupně své taktiky přizpůsobili a stali se efektivnějšími. Zpravodajci i vojáci tvrdí, že Severokorejci představují „velmi disciplinovanou a ideologicky motivovanou pěchotu“, která je ve srovnání s běžnými ruskými jednotkami mnohem efektivnější.

Jejich případné nasazení například v Doněcké oblasti, konkrétně v oblastech Pokrovsk či Kostjantynivka, by podle Hardieho přidalo Moskvě výhodu v počtu vojáků a vyvíjelo další tlak na vyčerpanou ukrajinskou obranu.

Ačkoliv přítomnost severokorejských vojáků v samotné Ukrajině by nemusela být „rozhodující“ kvůli relativně nízkému počtu, mohla by výrazně ovlivnit morálku i politickou dynamiku konfliktu. Zároveň by to znamenalo překročení právních hranic – Pchjongjang by se podle mezinárodního práva stal státem ve válce proti Ukrajině.

A jak připomíná poslanec Horbenko, „pokud Severní Korea překročí hranici, může to být jiskra, která zažehne třetí světovou válku“.