Výhled počasí na květen. Předčasný start léta nečekejte

Severokorejští vojáci, kteří byli dosud nasazeni v ruské Kurské oblasti po boku jednotek Kremlu, by se podle ukrajinských představitelů a expertů mohli brzy objevit přímo na ukrajinském území. Takový krok by měl dalekosáhlé důsledky pro mezinárodní společenství a mohl by znamenat, že se Severní Korea formálně zapojí do války proti Ukrajině.