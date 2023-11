Izraelská armáda vyzvala civilisty v Gaze k evakuaci. Dala jim čtyři hodiny

Snad i ten největší popírač zjevných skutečností, jakou je třeba to, že jsme Češi a žijeme v zemi, která se nazývá Česká republika a ne jinak, jistě dobře ví, že z roku na rok mají stále větší objem ve státních výdajích ty mandatorní. Tedy ty, které zkrátka musí kdokoliv u politické moci zaplatit. A není už snad ani žádným tajemstvím také to, že stále objemnější částkou v této výdajové položce státu jsou nejrůznější penze a důchody. Mají ale pravdu ti, kteří poukazují na to, jak moc si tuzemští penzisté úpravami důchodového systému, které prošly schválením tzv. „úsporného balíčku“ pohorší?