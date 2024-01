Jak ocenit bojovníky proti Rusku? Zelenskyj chce "rozdávat" dvojí občanství

"Zahraniční dobrovolníci, kteří se postavili do obrany Ukrajiny, všichni, kteří bojují za svobodu Ukrajiny, budou považováni za její občany. A Ukrajina se pro ně stane jejich vlastí," uvedl Zelenskyj. Nový zákon by také umožnil Ukrajincům získat dvojí občanství s výjimkou ruského.

Zelenskyj dále uvedl, že podepsal dekret s názvem "O územích Ruské federace historicky obydlených Ukrajinci" s cílem obnovit pravdu o historických vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem ve prospěch budoucnosti Ukrajiny.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se tisíce cizinců připojily k boji proti ruským silám, včetně lidí z Běloruska a Ruska. Kyjev označuje obě země za "agresory", protože ruské síly napadly Ukrajinu ze běloruského území.

Zelenskyj už o víkendu vyzval spoluobčany, aby projevili odolnost. Jde podle něj o klíčovou vlastnost, pokud chce Ukrajina dosáhnout vítězství nad Ruskem. Starosti mu pak dělá vidina návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Zelenskyj v projevu informoval, že na frontě se v uplynulých hodinách odehrála více než stovka střetů. K nejtvrdším bojům podle něj dochází v Avdijivce, Marjince, u Krasnohorivky, u Lymanu, Siversku či Kupjanska.

"Naše odolnost je nyní kriticky důležitá. Rusko nesmí mít iluzi, že by se mu mohlo něco podařit. Všichni si musíme uvědomit svou sílu. A musíme vyhrát tuto válku. Kvůli našemu národu, kvůli našemu státu, kvůli tomu, aby si ruské zlo navždy zapamatovalo, že už nikdy nic nezíská," apeloval lídr napadené země na občany.

Ukrajinský prezident také poskytl rozhovor britské televizní stanici Channel 4 News, ve kterém přiznal, že ho znepokojuje možný návrat Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. "Donalde Trumpe, zvu vás na Ukrajinu, do Kyjeva. Pokud dokážete zastavit válku do 24 hodin, myslím, že bude stačit, abyste přišel," vzkázal republikánskému kandidátovi.

Administrativa současného amerického prezidenta Joea Bidena i Kyjev pracují se scénářem, že v prezidentských volbách uspěje Trump a americká pomoc Ukrajině se tím pádem sníží. Biden proto aktuálně tlačí na Kongres, aby souhlasil s dalším balíkem pomoci v hodnotě 60 miliard dolarů (více než 1,3 bilionu korun).