Z Paříže do Berlína nově za 8 hodin. Bude spuštěna nová linka superrychlého vlaku

Na veletrhu InnoTrans 2024 oznámily dle serveru Pravda.sk Deutsche Bahn (DB) a SNCF Voyageurs spuštění nové přímé vysokorychlostní linky ICE, která spojí Berlín s Paříží. Tento inovativní projekt, který začne fungovat 16. prosince 2024, slibuje zkrátit cestu mezi oběma hlavními městy na pouhých osm hodin. Cestující se tak budou moci těšit na pohodlnou jízdu skrze Frankfurt (Süd), Karlsruhe a Štrasburk, což významně zjednoduší a urychlí přesun mezi těmito evropskými metropolemi.

Tato nová trasa je nejen praktickým krokem pro cestující, ale také důležitým příspěvkem k posílení mezinárodního železničního spojení. Podle DB se jedná o klíčovou součást strategie "Strong Rail", která se zaměřuje na rozvoj přeshraničních železničních služeb. Navíc je to první denní přímá linka mezi Berlínem a Štrasburkem, čímž se podpoří i důležitost Štrasburku jako sídla Evropského parlamentu.

Zavedením nové linky se vytváří nové možnosti pro obchodní i turistické cesty, což posílí vztahy mezi Německem a Francií. "Tato nová vysokorychlostní linka zjednoduší a zpříjemní cestování mezi našimi zeměmi," prohlásil zástupce DB. Tento projekt tak nejen přispěje k ekologičtějšímu způsobu cestování, ale také podpoří kulturní a ekonomickou výměnu v regionu.

Ceny na nové vysokorychlostní vlakové lince tak vyjde mezi Berlínem a Paříží na startovní částce 59,99 € za druhou třídu a 69,99 € za první třídu. Prodej jízdenek bude zahájen 16. října a očekává se vysoký zájem o toto spojení. Vlak nabídne kapacitu 444 míst, z toho 111 ve vyšší třídě.

Odjezd z berlínského hlavního nádraží je naplánován na 11:54, přičemž do pařížského Gare de l'Est dorazí v 19:55. Zpáteční cesta z Paříže začne v 9:55 a do Berlína dorazí v 18:03. V průběhu jízdy po francouzské železniční trati LGV Est vlak dosahuje rychlosti až 320 km/h.

Nová denní linka mezi Berlínem a Paříží doplní oblíbené noční vlaky, které byly po desetileté přestávce obnoveny loni. Tyto noční spoje, provozované ÖBB, čelí technickým problémům a jsou dočasně pozastaveny kvůli stavebním pracím, přičemž jejich znovuotevření je očekáváno na konci příštího měsíce.

Nové spojení poskytne cestujícím pohodlnou alternativu k letecké dopravě a zlepší propojení mezi klíčovými evropskými městy, čímž podpoří ekologičtější způsoby cestování na kontinentu.