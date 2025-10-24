Jak si vede Evropa? Dolů ji táhne jediný stát, překvapivě jeden z těch největších

Libor Novák

24. října 2025 17:24

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Zatímco většina podniků v eurozóně pozoruje zlepšování ekonomických podmínek, ve Francii se situace zhoršuje. Předběžné výsledky Indexů nákupních manažerů (PMI), které jsou klíčovým ukazatelem stavu podnikatelského sektoru, ukázaly, že sentiment se v eurozóně zlepšuje, zejména v sektoru služeb.

Hlavní výjimkou z tohoto trendu je Francie, kde celkový index PMI poklesl na nejnižší úroveň od února. Podle ekonoma Chrise Hareho z HSBC Eurozone zaznamenal pokles i sektor služeb, a dokonce i zdánlivé zlepšení ve výrobním sektoru „maskovalo pokles produkce“.

Za ekonomickým propadem Francie stojí především politické turbulence, které zemi sužují od loňských předčasných voleb. Přetrvávající parlamentní patová situace ochromuje finanční reformy a zároveň zvyšuje náklady na půjčky. „Francie se v průzkumu PMI stále více stává anomálií, kde zdlouhavá politická nejistota související s jednáním o rozpočtu tlumí sentiment,“ komentoval situaci Hare.

Jinde v eurobloku je situace podstatně optimističtější. Index PMI pro služby napříč celým blokem vzrostl na hodnotu 52,6 z 51,3, čímž dosáhl 14měsíčního maxima. Také výrobní sektor se mírně zlepšil. Složený ukazatel, který kombinuje oba sektory, se zvýšil na 52,2 z 51,2 a zaznamenal tak pátý nárůst za stejný počet měsíců.

Pozitivní signály přicházejí i od tradičních „opozdilců“, jako je Německo, které také zaznamenalo posílení tažené službami. Přestože výroba v Německu zůstala stále v kontrakci, celkový obrázek eurozóny ukazuje na postupné oživení. Chris Hare nicméně dodal, že nedávný průzkum INSEE naznačuje pro Francii optimističtější výhled.

