Zatímco většina podniků v eurozóně pozoruje zlepšování ekonomických podmínek, ve Francii se situace zhoršuje. Předběžné výsledky Indexů nákupních manažerů (PMI), které jsou klíčovým ukazatelem stavu podnikatelského sektoru, ukázaly, že sentiment se v eurozóně zlepšuje, zejména v sektoru služeb.
Hlavní výjimkou z tohoto trendu je Francie, kde celkový index PMI poklesl na nejnižší úroveň od února. Podle ekonoma Chrise Hareho z HSBC Eurozone zaznamenal pokles i sektor služeb, a dokonce i zdánlivé zlepšení ve výrobním sektoru „maskovalo pokles produkce“.
Za ekonomickým propadem Francie stojí především politické turbulence, které zemi sužují od loňských předčasných voleb. Přetrvávající parlamentní patová situace ochromuje finanční reformy a zároveň zvyšuje náklady na půjčky. „Francie se v průzkumu PMI stále více stává anomálií, kde zdlouhavá politická nejistota související s jednáním o rozpočtu tlumí sentiment,“ komentoval situaci Hare.
Jinde v eurobloku je situace podstatně optimističtější. Index PMI pro služby napříč celým blokem vzrostl na hodnotu 52,6 z 51,3, čímž dosáhl 14měsíčního maxima. Také výrobní sektor se mírně zlepšil. Složený ukazatel, který kombinuje oba sektory, se zvýšil na 52,2 z 51,2 a zaznamenal tak pátý nárůst za stejný počet měsíců.
Pozitivní signály přicházejí i od tradičních „opozdilců“, jako je Německo, které také zaznamenalo posílení tažené službami. Přestože výroba v Německu zůstala stále v kontrakci, celkový obrázek eurozóny ukazuje na postupné oživení. Chris Hare nicméně dodal, že nedávný průzkum INSEE naznačuje pro Francii optimističtější výhled.
Nejvyšší soud Organizace spojených národů, Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (ICJ), ve středu rozhodl, že Izrael musí zajistit základní potřeby Palestinců v Gaze a povolit vstup humanitárním agenturám OSN do enklávy. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon označil rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za „hanebné“. Verdikt sice není právně závazný, ale ICJ věří, že má „velkou právní váhu a morální autoritu“.
Zdroj: Libor Novák