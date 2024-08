Průšvih na spadnutí. Může Seina za bakteriální infekci u triatlonistky?

To, že se Belgičanka Michelová smíšeného štafetového závodu nakonec nezúčastní, uvedl ve svém strohém prohlášení bez dalších podrobností Mezinárodní olympijský výbor (MOV). „Belgie se kvůli nemoci Michelové účasti vzdala,“ napsala pouze.

Není divu, že se po tomto odřeknutí účasti hned tento krok spojoval s čistotou, respektive se špinavostí řeky. Vždyť nejeden test z předešlých týdnů a dnů potvrdil, že se v řece nachází zvýšená koncentrace bakterie E.coli. A jak píše belgický deník De Standaard, právě E.coli má být onou bakterií v těle belgické reprezentantky. Konkrétně píše, že byla právě kvůli „nakažení bakterií E.coli hospitalizována v nemocnici“. Připomeňme, že tato bakterie způsobuje žaludeční a střevní potíže, kterými právě nyní Belgičanka trpí.

Pro pořadatele, ale i pro obyčejné Francouze může být problém se Seinou noční můrou, neboť na vyčištění tohoto mohutného vodního toku dali Francouzi z rozpočtu v přepočtu až 35 miliard korun, když mimo jiné organizátoři vybudovali speciální nádrže na odpadní vody a dennodenně kontrolovali její stav.

Nakonec ale na to všechno pasuje české rčení o vyhozených penězích pánu Bohu do oken. Pokud by se snad prokázala souvislost mezi bakteriální infekcí závodnice a špinavostí Seiny, pořadatele jistě čeká velký problém a mnoho vysvětlování. Umístěním závodů do Seiny ale byli zahnáni do kouta, jelikož nechtěli z triatlonu udělat ještě neregulérnější duatlon (tedy jen kolo a běh bez plávání).

„Doufáme, že probíhající olympiáda poslouží jako poučení pro další triatlonové závody. Například co se týče garantovaných termínů, kdy lze trénovat, předem jasných formátů a okolností, které u fanoušků a sportovců nevyvolají nejistoty,“ uvádí k celému případu ve svém prohlášení belgický triatlonový tým.