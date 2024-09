Fiala hájí svůj postup ve vládní krizi s Piráty. Sepsul Michálka, který mu nezvedl telefon

Fiala na tiskové konferenci k výsledkům druhého kola senátních voleb poznamenal, že kritika by přišla, ať by v případě Ivana Bartoše postupoval jakkoliv. "Že bych se teda nemohl podívat do zrcadla? Tak to ne. Ale ti, kdo měli poté tiskovku, kde lhali, říkali nepravdy a ještě u toho moralizovali, ti se do zrcadla podívat nemohou," pustil se do Pirátů.

Premiér tvrdí, že s Bartošem strávil v úterý hodinu. "Postopáté jsem mu vysvětloval, jak jsem nespokojený s digitalizací stavebního řízení. Postopáté jsem po něm chtěl řešení," zdůraznil.

Šéf občanských demokratů hájil i formu, kterou Bartošovi oznámil, že navrhne jeho odvolání. Rozhodnutí mu sdělil telefonicky. "Nevidím na tom nic nečestného, nic divného. Nevím, co by pomohlo, kdybych si Ivana Bartoše pozval o tři hodiny dřív místo telefonu. Jednal jsem korektně, transparentně srozumitelně, čestně a přímo," uvedl.

Fiala popsal, že volal i předsedovi pirátského poslaneckého klubu Jakubu Michálkovi, který se neobtěžoval zvednout telefon. "Chtěl jsem s ním mluvit před koaličním jednáním. A taky s kým mám mluvit? Předsednictvo Pirátů v demisi, musel jsem odvolat jejich předsedu, na to koaliční smlouva nepamatuje, tak jsem se snažil chovat co nejlépe. Jakub Michálek mi nezvedl telefon," poznamenal.

Premiér si postěžoval, že Michálek raději udělal tiskovku, na které podle jeho slov lhal. "Za této situace je těžké dosáhnout nějakého výsledku," dodal.

Fiala je přesvědčen, že čtyřkoalice složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN bude bez Pirátů akceschopnější. Vládu chce mít během několika týdnů opět plně funkční.