Megalomanští Saúdové na stavbách nešetří. Vzniká město v jediné budově i lyžařské středisko

Saúdové mají specifický architektonický vkus. Svědčí o tom například existence budovy Maraya, která je zcela pokrytá zrcadly. Podle americké stanice CNN se v určitých denních hodinách zdá, že se „vypařuje“ do okolní pouště. „Skutečně věříme, že pokud budova nemůže konkurovat krajině, měla by ji vylepšit,“ prohlásil architekt této budovy Florian Boje.

Maraya je ale jen lehkou ochutnávkou toho, co Saúdové ve skutečnosti plánují. Během příští dekády má vzniknou „město“ v jediné budově dlouhé přes 105 kilometrů, která dokáže ubytovat až devět milionů lidí.

Giga-projekt s názvem The Line představuje příležitost, jak přejít na obnovitelné zdroje energie a zároveň zjednodušit občanům životy. Toto „město“ bude široké pouze 200 metrů a tyčit se bude do 500 metrů nad hladinou moře. Obyvatelé podle developerů zvládnou vyřídit své záležitosti pouze pětiminutovou procházkou, nebudou zde auta ani silnice, a vysokorychlostní železnice přemístí lidi z jednoho konce na druhý do dvaceti minut.

Výstavba už podle serveru NPR probíhá a do roku 2030 by ve „městě“ mělo žít až půldruhého milionu lidí. „Dnes odhalené návrhy vertikálně rozvrstvených komunit ve městě budou výzvou pro tradiční plochá horizontální města a vytvoří model pro ochranu přírody a lepší životní podmínky lidí,“ vylíčil před dvěma lety saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán.

Vzhledem k tomu, že je Saúdská Arábie především pouštní země, asi jako poslední by zde turista čekal možnost vyžití při zimních sportech.

Server Al-Arabiya informoval o stavbě zcela nové „sněhové destinace pod širým nebem v Perském zálivu“. Megaprojekt NEOM vyjde království zhruba na 500 miliard dolarů. Vznikne z něj středisko Trojena, které pojme sedm tisíc stálých obyvatel a může zde zamířit až 700 tisíc návštěvníků ročně.

„Topografie a chladnější klima Trojeny – která se nachází v nejvyšším pohoří království v Tabúku – umožňují poskytnout první venkovní lyžařský zážitek svého druhu v regionu,“ prohlásil výkonný ředitel společnosti Trojena Philip Gullett.

Díky horské poloze je místo překvapivě poměrně přívětivé pro stavbu zimního střediska. „O Trojeně se však méně ví, že zde každoročně padá přírodní sníh a v zimních měsících panují teploty pod bodem mrazu. To vše podporuje Trojenu jako destinaci zimních sportů,“ doplnil Gullett.