"Jen slova". Hamás zkritizoval plán Bidena na příměří v Pásmu Gazy

Minulý týden šéf Bílého domu představil třífázový plán, jehož cílem je ukončit konflikt, propustit všechny rukojmí a obnovit zničená palestinská území, která by už nebyla pod vládou Hamásu. Washington uvedl, že s tímto plánem souhlasil i Izrael.

"Žádný návrh neexistuje, jsou to jen slova, která Biden pronesl ve svém projevu," řekl Hamdán agentuře AFP. "Američané dosud nepředložili nic zdokumentovaného nebo napsaného, co by je zavazovalo k tomu, co Biden řekl," dodal.

Podle Hamdána se americký prezident snaží "zakrýt" skutečnost, že Izrael odmítl dohodu o příměří předloženou začátkem května, se kterou Hamás souhlasil.

Hamdán také uvedl, že Hamás je ochoten přijmout jakýkoli plán, který splňuje jeho klíčové požadavky na úplné stažení izraelských vojáků a trvalé příměří v Pásmu Gazy.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po Bidenově představení plánu uvedl, že americký prezident nezveřejnil všechny podrobnosti dohody a že jde jen o "částečný" postup.

Spojené státy spolu s Katarem a Egyptem již měsíce vyjednávají o podrobnostech příměří v Pásmu Gazy. Boje byly přerušeny pouze na sedm dní v listopadu loňského roku, kdy bylo propuštěno přes 100 rukojmí.

Konflikt v Pásmu Gazy vypukl 7. října po útoku Hamásu na Izrael, při kterém zahynulo přibližně 1200 lidí, většinou civilistů. Militanti také unesli asi 250 rukojmí, z nichž se 120, včetně asi 41 mrtvých, stále nachází v Gaze.

V reakci na tento útok zahájil Izrael ofenzívu v Pásmu Gazy, při které podle úřadů vedených Hamásem zahynulo nejméně 36.654 lidí.