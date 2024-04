Jste Chamberlain nebo Churchill? Napětí v americkém Kongresu roste

Když v pondělí obhajoval zaslání další pomoci Ukrajině, vůdce sněmovní menšiny Hakeem Jeffries (DN.Y.) narážel na zesnulé britské premiéry Nevilla Chamberlaina a Winstona Churchilla. informuje Washington Post u užití historické paralely k současnému dění.

"Toto je moment Churchilla nebo Chamberlaina," napsal Jeffries v dopise kolegům.

„Svět je v plamenech a historie nás bude soudit podle našich činů,“ řekl v úterý novinářům předseda výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů Michael McCaul (R-Tex.), přední republikánský zastánce posílání dalších zbraní na Ukrajinu. "Jste Chamberlain, nebo Churchill?" zní zásadní otázka v současné Americe.

Naopak, předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson (R-La.) veřejně nemluvil o Chamberlainovi nebo Churchillovi, ale sám se podle reportéra České televize Bohumila Vostála ve vysílání ČT24 označil za „válečného řečníka“.

Tato fráze spojuje snahu poslat více pomoci Ukrajině podle Churchilla, kterého mnoho republikánů ctí za to, že vzdoroval nacistům během druhé světové války a za to, že v roce 1940 – více než rok před vstupem Spojených států do války – slíbil „bránit náš ostrov, ať už to stojí cokoliv." V Kongresu se celý týden mluvilo o tom, jaké to bylo v době Mnichovské dohody, kdy za Chamberlaina mezi Německem, Itálií, Velkou Británií a Francií bylo dojednáno postoupení pohraničních území Československa Hitlerovi. A v této paralele také mnohokrát mezi kongresmany zaznělo, jak komentoval reportér ČT, že diktátorům se nesmí ustupovat.

Je to velké varování pro republikány, kteří jsou proti ukrajinské legislativě. Jeffries a další právě mlčky říkají, že historie si možná pamatuje, že zákonodárci pracovali na zablokování zákona jako Chamberlain, který v roce 1938 uzavřel dohodu s Adolfem Hitlerem, ,která předala část Československa Německu v neúspěšném úsilí zabránit válce".

I bývalý předseda Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich, který kdysi varoval, že setkání prezidenta Ronalda Reagana a sovětského vůdce Michaila Gorbačova bylo "nejnebezpečnějším summitem pro Západ od chvíle, kdy se Adolf Hitler setkal s Chamberlainem", nyní uvedl, že si myslí, že toto srovnání má své opodstatnění.

"Myslím, že jsme v Churchillově chvíli a že Churchill by nám řekl, že zastavení Putina a zastavení Íránu jsou zásadní pro přežití Západu," řekl Gingrich.

Země, která odolává ruské invazi již přes dva roky a čelí další ofenzívě nepřítele v létě, naléhavě žádá o zvýšení zahraniční pomoci.

Při své návštěvě ve Washingtonu se český premiér Petr Fiala v úterý osobně setkal se šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Po schůzce s ním a dalšími členy Kongresu Fiala uvedl, že je mírně optimistický ohledně schválení pomoci.

Kromě toho by Ukrajina měla brzy začít dostávat pomoc získanou díky české muniční iniciativě. Fiala opakoval, že první zásilky munice by mohly do Kyjeva dorazit již v červnu.