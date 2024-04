Kate a William dostali BBC do úzkých. Lidé si stěžují na necitlivé zpravodajství

Britská veřejnoprávní stanice veřejně přiznala, že od některých lidí obdržela stížnosti, že informování o diagnóze princezny Kate bylo až příliš rozsáhlé a necitlivé.

BBC připomněla, že v celém znění odvysílala video, na kterém princezna prozradila veřejnosti, že u ní byla odhalena rakovina. "Naše zpravodajství zohlednilo důležitost této zprávy i vlnu podpory z celého světa. Vysvětlili jsme divákům, co se ví o stavu Catherine, ale nespekulovali jsme o podrobnostech, které nebyly veřejně známé," uvedla stanice na webu.

"Naše reportáže dávaly jasně najevo, že je to složité období pro princeznu i zbytek královské rodiny," pokračuje reakce na kritiku.

BBC zmínila, že se v rámci interní analýzy zabývala i spekulacemi, které předcházely odhalení diagnózy. "Informovali jsme také o žádosti o soukromí a o prohlášení Kensingtonského paláce, že princezna má právo na soukromí v otázkách zdravotního stavu," konstatovala stanice.

"Vždy pečlivě zvažujeme redakční rozhodnutí, která činíme. I když máme povinnost informovat o zprávách, které naše publikum zajímají, rozumíme tomu, že ne každý náš přístup schvaluje," dodala BBC.

Dvaačtyřicetiletá Kate ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však odhalily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.