Princ William, jak ho dřív neviděli. Stačilo několik týdnů a byl na dně

"Bylo to hrozné, opravdu hrozné. Byl nejvíc na dně, jak jsem ho kdy viděl," řekl třiačtyřicetiletý Knauf, který skončil v čele nadace Royal Foundation na konci roku 2021. Komentoval tak loňské události, kdy králi Karlovi III. i princezně Kate byla diagnostikována rakovina.

"Jste princ William a během několika týdnů zjistíte, že vaše manželka i váš otec má rakovinu. Nemohl jsem tomu uvěřit," svěřil se Knauf podle BBC v rozhovoru pro pořad 60 Minutes Australia.

Někdejší spolupracovník následníka trůnu vysvětlil, proč se s odhalením diagnózy v případě princezny z Walesu tak dlouho čekalo. "Problémem byly všechny ty bláznivé konspirační teorie, které probíhaly online v pozadí," poznamenal.

Podle Knaufa se pravda veřejnosti tajila kvůli rodině. "Nechtěli to ještě říct, že má rakovinu, protože to ještě neřekli dětem a teprve řešili, jak to řeknou dětem," dodal.

Princezna z Walesu, vlastním jménem Kate Middleton, má za sebou nejtěžší měsíce ve svém životě. Manželce následníka trůnu byla - stejně jako jeho otci Karlovi III. - loni diagnostikována rakovina. Trojnásobná maminka to přiznala po mnoha spekulacích koncem března. V září pak oznámila úspěšné ukončení chemoterapie, přičemž od té doby následuje pozvolný návrat k plnění povinností člena královské rodiny.