KLDR začala Rusku dodávat munici. Lavrov ji tento týden navštíví

Lavrov navštíví KLDR ve dnech 18. a 19. října na pozvání severokorejského ministerstva zahraničních věcí, vyplývá z prohlášení ruské diplomacie.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v září navštívil Rusko a setkal se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Na ruském Dálném východě společně navštívili klíčové vojenské objekty. Jejich setkání vyvolalo mezi západními zeměmi obavy, že Moskva a Pchjongjang bez ohledu na mezinárodní sankce uzavřou dohodu o zbraních.

Spojené státy v pátek oznámily, že Severní Korea dodala Rusku přes 1000 kontejnerů s vojenským vybavením a municí na podporu vojenského tažení na Ukrajině.

Bílý dům zveřejnil záběry, které podle něj zobrazují kontejnery naložené na loď plující pod ruskou vlajkou ze severokorejského města Nadžin do přístavu Dunaj v Přímořském kraji nedaleko Vladivostoku. Následně byly vlakem převezeny do jihozápadního Ruska. Přeprava se podle Bílého domu uskutečnila od 7. září do 1. října.

Kreml přitom před nedávnem tvrdil, že během návštěvy severokorejského vůdce Kim Čong-una v Rusku nedošlo k podpisu žádné dohody. Uvedl to server Ukrajinska pravda.

"Nebyly podepsány žádné dohody a ani není v plánu nějaké podepsat," řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov poté, co američtí představitelé upozornili na možnou dohodu, v jejímž rámci by Pchjongjang poskytl Moskvě zbraně pro válku na Ukrajině výměnou za technologii balistických raket.

Severokorejský vůdce přicestoval v září do Ruska a na Dálném východě setkal s prezidentem Vladimirem Putinem. Oba lídři se vzájemně obdarovali puškami. Putin a Kim si pak před společnými rozhovory na kosmodromu prohlédli odpalovací rampu, kde se seznámili s procesem montáže ruské nosné rakety typu Angara.

Severokorejský vůdce poté dodal, že KLDR stojí za všemi kroky, které Putin a Rusko učiní. Podle něj je spojuje společný boj proti imperialismu. Rozhovory obou delegací podle ruských státních médií trvaly čtyři až pět hodin. Po jednání se odebrali na oběd.

"Korejská lidově demokratická republika věří, že Rusko vede posvátný boj za svou suverenitu a bezpečnost a Pchjongjang podporuje každé rozhodnutí Putina, řekl Kim během jednání se svým ruským protějškem," uvedla k jejich setkání agentura TASS.

"Nyní Rusko vede posvátný boj za ochranu své státní suverenity a bezpečnosti a zároveň bojuje proti hegemonickým silám, které se staví proti Rusku," řekl podle agentury Kim a dodal, že jeho návštěva přišla ve "zvláštní čas".

Kim Ukrajinu nejmenoval, ale odkazoval se na ruskou "vojenskou operaci", což je eufemistická fráze, kterou Moskva používá k popisu své nezákonné invaze na Ukrajinu. Řekl, že "ruská armáda a její lid zdědí zářivou tradici vítězství" a demonstrují svou pověst v první linii "vojenské operace."