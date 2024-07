Kličko: Mírový plán bude Ukrajina muset schvalovat v referendu

Podle Klička bude Zelenskyj muset prokázat, že podmínky mírové dohody, včetně případných územních ústupků, mají podporu většiny Ukrajinců.

"Zelenskyj bude pravděpodobně muset přistoupit k referendu. Nemyslím si, že může učinit tak zásadní a bolestné rozhodnutí bez legitimace ze strany lidu," uvedl Kličko v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Kličko také uvedl, že jakýkoli scénář zahrnující mírovou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem bude pro Zelenského velmi náročný. "Pro Volodymyra Zelenského budou následující měsíce velmi těžké. Má pokračovat ve válce s dalšími ztrátami na životech a destrukcí, nebo zvážit územní kompromis s Putinem?" řekl pro deník.

Dodal také, že pokud by ve Spojených státech vyhrál prezidentské volby Donald Trump, mohl by na Ukrajinu být vyvíjen tlak. "Jak vysvětlíme národu, že se musíme vzdát částí našeho území, za které padly tisíce našich hrdinů?... Jakýkoli krok (Zelenskyj) podnikne, riskuje politickou sebevraždu," podotkl Kličko.

Jako cestu ke stabilitě navrhl zformování vlády národní jednoty, podobně jako v Izraeli po útocích palestinského radikálního hnutí Hamás 7. října 2023. Dodal však, že si není jist, zda Zelenskyj bude ochoten vzdát se centralizované moci, kterou má díky stannému právu od začátku ruské invaze 24. února 2022.

Kličko a Zelenskyj jsou politickými rivaly, přičemž Kličko údajně má ambice stát se prezidentem, uvedla DPA. "Aby bylo jasno, měl jsem s ním vždy dobré vztahy, je to on, kdo má se mnou špatné vztahy," odpověděl Kličko na otázku o svých vztazích se Zelenským a dodal, že vypsání voleb na Ukrajině by nyní nebylo rozumné.