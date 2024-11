Peskov reagoval na zprávy, že Spojené království zvažuje umožnit Ukrajině využívat raketové systémy dlouhého doletu Storm Shadow k útokům na cíle hluboko na ruském území. Londýn má v úmyslu o této záležitosti jednat s odcházejícím americkým prezidentem Joem Bidenem a doufá, že ho přesvědčí, aby takové útoky Ukrajině povolil. Podle britského deníku The Telegraph britská vláda věří, že Biden nakonec souhlas vydá.

Ukrajina již několik měsíců usiluje o povolení používat rakety dlouhého doletu proti cílům v Rusku. Biden však zatím váhá z obavy, že by to mohlo vyvolat odvetné útoky Ruska na západní vojenské základny a mohlo by dojít ke zvýšení ruských sabotážních aktivit v Evropě.

Peskov zdůraznil, že kroky západních zemí na podporu Ukrajiny nejsou pouze vojenskými opatřeními, ale jsou také součástí širší strategie zaměřené na oslabení a porážku Ruska. Tento názor Kreml zastává od začátku války, kdy opakovaně tvrdí, že západní podpora Ukrajiny přímo zasahuje do ruské národní bezpečnosti.

Podpora ze strany Spojeného království a USA, včetně dodávek zbraní a vojenského vybavení, je jedním z hlavních aspektů mezinárodní pomoci Ukrajině v jejím boji proti ruské agresi. Spojené království již Ukrajině poskytlo různé obranné prostředky, včetně raket Storm Shadow, avšak jejich použití na ruském území zůstává citlivou politickou otázkou.

Rusko dlouhodobě varuje, že každé rozšíření vojenské podpory Ukrajině, zejména ve formě zbraní s delším dosahem, bude považovat za přímé ohrožení své bezpečnosti. Kreml také tvrdí, že takové kroky mohou mít závažné důsledky pro bezpečnost v Evropě.