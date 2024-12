Kreml v otázce Asada mlčí. Peskov přiznal, že jeho pád Rusko překvapil

Podle oficiálního ruského zdroje dorazil Asad se svou rodinou v neděli večer do Moskvy, kde mu byl z „humanitárních důvodů“ udělen azyl. Na dotaz, zda rozhodnutí učinil sám Putin, Peskov odpověděl: „Samozřejmě, taková rozhodnutí nemohou být učiněna bez hlavy státu. Je to jeho rozhodnutí. Ale nemám víc co dodat.“

Co se týče možného osobního setkání Putina s Asadem, Peskov uvedl, že „taková schůzka není v prezidentově oficiálním programu“ a odmítl specifikovat, kdy se oba státníci naposledy setkali.

Peskov rovněž naznačil nejistotu ohledně budoucnosti ruských vojenských základen v Sýrii. „Je příliš brzy na to o tom mluvit,“ uvedl s tím, že bude nutné vést vážnou diskusi s těmi, kdo budou nově u moci v Sýrii.

Přiznal, že situace představuje výzvu pro bezpečnost ruských základen, a dodal: „V tuto chvíli se dělá vše, co je možné, abychom byli v kontaktu s těmi, kdo mohou zajistit bezpečnost.“

Pád režimu Bašára al-Asada Kreml zjevně překvapil. Peskov se vyjádřil, že „to, co se stalo, pravděpodobně překvapilo celý svět, a my nejsme výjimkou.“ Připustil, že Asad rychle ztratil podporu syrské armády a bezpečnostních složek, což vedlo k jeho nucenému odchodu.

Rozhodnutí poskytnout Asadovi azyl může mít dlouhodobé dopady na vztahy Ruska se syrskými rebely, kteří nyní ovládají Damašek. Přestože Kreml prozatím mlčí, otázka, zda Rusko udrží svůj vliv v regionu, zůstává otevřená.

Diplomatické i vojenské vazby Ruska na Sýrii budou pravděpodobně předmětem složitých jednání s novou syrskou vládou, která se formuje po překvapivém pádu Asadova režimu.