Okupovaný Krym bude nejméně rok bez vody

"Dodávka vody na Krym je zcela přerušena, protože hladina vody v nádrži Nová Kachovka je výrazně nižší než minimální úroveň nutná pro propustnost v Krymském průplavu. V důsledku toho je velmi pravděpodobné, že voda na Krym nepoteče minimálně po dobu jednoho roku," řekl v rádiu generální ředitel společnosti Ihor Syrota.

V souvislosti s deokupací nebude možné zpočátku zajistit dodávku vody. Regiony Dněpropetrovsk, Záporoží, Cherson a Mykolajiv budou čelit problémům se zásobováním vodou. Je zřejmé, že těmito čtyřmi regiony se myslí oblasti, které budou mít omezený přístup k vodě. Současně se zvažují alternativní možnosti pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

"Dnes ještě žádné problémy nejsou. Pokud víme, tak Kryvyj Roh má rezervy na 1,5-2 měsíce. Nikopol a zbytek měst, která trpí povodněmi, tam je voda přivedena. Byl to příkaz premiéra, aby se rychle zvětšily vrty v regionech Cherson, Mykolaiv a Dnipro."



"V první řadě je to blízko nemocnic, je nutné lidem zajistili pitnou vodu. Tam, kde to není možné, bude zajištěna dodávka pitné vody. Také bude potřeba zajistit technickou vodu,“ dodal.