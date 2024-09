Kyjev: Vpád ukrajinské armády do Ruska je úspěch. Postup okupantů se zastavil

O události informovala agentura Interfax s odkazem na televizi CNN, která ve čtvrtek zveřejnila rozhovor s ukrajinským velitelem.

Syrskyj přiznal, že ukrajinské síly čelí velkému tlaku v okolí strategického města Pokrovsk, které je v posledních týdnech ohniskem bojů na východní frontě. Zároveň uvedl, že se jeho jednotkám podařilo zastavit ruský postup v této oblasti.

"Zabránili jsme jim manévrovat a přesouvat posily z jiných směrů... a toto oslabení jsme pocítili i na dalších místech. Zaznamenali jsme snížení dělostřelecké palby a snížení intenzity jejich ofenzívy," uvedl Syrskyj.

Ukrajinský velitel rovněž prohlásil, že Rusko plánovalo nový útok na Ukrajinu z Kurské oblasti, ještě než Kyjev zahájil svůj překvapivý přeshraniční vpád.

Podle Syrského byla operace v Kurské oblasti úspěšná, protože snížila riziko nepřátelské ofenzívy. Ukrajinská armáda přenesla boj na ruské území, aby "nepřítel pocítil to, co my, Ukrajinci, zažíváme každý den". Syrskyj dodal, že Rusko má více vojáků i munice, což nutí Ukrajinu být „chytřejší a efektivnější“ ve vedení války.

Syrskyj také přiznal, že zpoždění v dodávkách americké vojenské pomoci způsobilo komplikace na bojišti a ovlivnilo morálku armády. Zároveň ale poděkoval západním spojencům za podporu a v angličtině prohlásil: „Společně jsme silnější. Společně můžeme zvítězit.“

Ukrajinští vojáci překročili hranice do Kurské oblasti 6. srpna. Podle Kyjeva se jim podařilo obsadit přibližně 100 obcí.