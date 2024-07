Le Penová nepovolí Ukrajině použití dalekonosných zbraní proti Rusku, pokud vyhraje

Le Penová, která by mohla kandidovat za RN v prezidentských volbách v roce 2027, řekla stanici CNN, že vláda RN by zajistila, aby francouzští vojáci nebyli za žádných okolností nasazeni na Ukrajině.

Le Penová potvrdila tento postoj po tom, co francouzský prezident Emmanuel Macron letos odmítl vyloučit možnost vyslání francouzských jednotek na Ukrajinu pro výcvik tamních sil.

Lídr RN Jordan Bardella také uvedl, že i když Ukrajina by měla být schopna se bránit proti ruské agresi, nesouhlasí s dodávkami zbraní, které by mohly eskalovat konflikt. Podle něj by Francie neměla dodávat Ukrajině rakety ani jiné zbraně, které by mohly zasáhnout ruské území.

RN se snaží po druhém kole hlasování v neděli získat klíčovou roli ve francouzské vládě. Doufá, že pokud získá většinu v Národním shromáždění (dolní komoře parlamentu), bude moci navrhnout svého premiéra.

Ve volbách do Národního shromáždění (dolní komora parlamentu) má možnost volit přes 49 milionů registrovaných voličů. Volební místnosti jsou otevřeny od 8:00 do 20:00 a první výsledky budou známy krátce po jejich uzavření. V zámořských územích Francie začalo hlasování už v sobotu, uvedl server France24.

Francouzi budou v neděli rozhodovat o 501 z celkových 577 křesel v Národním shromáždění. O zbývajících 76 poslancích bylo rozhodnuto už v prvním kole minulý týden, připomíná AP.

Pozornost je zaměřena na to, zda krajně pravicovému Národnímu sdružení (RN) podaří získat naprostou většinu v Národním shromáždění, píše DPA.

V prvním kole předčasných voleb minulou neděli zvítězilo právě krajně pravicové RN, následované koalicí středolevicových, krajně levicových a zelených stran, zatímco centristická aliance prezidenta Emmanuela Macrona skončila až třetí.