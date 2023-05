Lipavský v rámci cesty po Blízkém východě zahájil v Rijádu obchodní fórum

Tradičně bohatý poslední hrací den skupinové fáze byl na programu v úterý a kromě dalších pěti zápasů se do jednoho z nich postavili i čeští hokejisté, jejichž posledním soupeřem ve skupině B byla Kanada. Největším otazníkem před tímto zápasem bylo, kdo se postaví do české branky a před duelem se nakonec potvrdilo jméno Karla Vejmelky. Ten si chtěl vylepšit bilanci z posledního vzájemného zápasu v loňském semifinále, kdy Češi prohráli vysoko 1:6. Rozhodně podal lepší výkon než tehdy, jelikož předvedl až 41 zákroků, přesto to nestačilo, stejně jako zlepšená hra Čechů ve druhé třetině. I díky tomu bylo po ní stav nerozhodný 1:1, ale ve třetí třetině rozhodl Tyler Myers, přičemž ho v závěru podivnou brankou na konečných 3:1 do prázdné klece doplnil Lawson Crouse.