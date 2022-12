Maďarsko ukončuje zastropování cen pohonných hmot. Orbánovu vládu k tomu dohnal kritický nedostatek paliv v zemi

Vládu premiéra Viktora k ukončení déle než rok trvající zastropování dohnaly ekonomické zákonitosti a bezprostředně hlavně kritický nedostatek paliv zemi, který dnes fatálně vystupňoval paniku mezi motoristy. Situace byla neudržitelná.

Zhruba sedmdesát čerpacích stanic podniku – tedy čtvrtina jejich celkového počtu – se dnes ocitla zcela bez pohonných hmot. V minulém týdnu se totiž poptávka po benzínu meziročně zdvojnásobila, zatímco poptávka po naftě stoupla o 50 procent, neboť motoristé v zemi podléhají panice a předzásobují se. Paniku stupňovaly i spekulace o tom, že kabinet zastropování brzy ukončí.

"MOL je na konci svých sil," řekl dnes podle agentury MTI generální ředitel Zsolt Hernádi. Uvedl, že pohonné hmoty si od ní na čerpacích stanicích minulý týden koupilo 2,2 milionu zákazníků, což odpovídá "vrcholu nejrušnější turistické sezóny".

Jak se to celé seběhlo a proč to došlo až sem?

Maďarská vláda od loňského listopadu zastropovávala ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v zemi. V Maďarsku se tak tankoval v průměru nejlevnější benzín ze všech zemí EU. Nafta tam byla druhá nejlevnější v EU, po Maltě, vyplývá z nejnovějších dat Evropské komise.

V tom důsledku ovšem řidiči neomezovaly své nákupy pohonných hmot. Naopak, jezdili ještě více. Takže spotřeba pohonných hmot v Maďarsku za poslední rok znatelně narostla. Byly prostě lákavě levné. Jenže právě nízká cena odrazovala zahraniční dodavatele pohonných hmot, jako je Shell nebo OMV, aby do Maďarska svá paliva dováželi. Proč by je měli dovážet do Maďarska, když je tam musí prodávat "pod cenou", tedy levněji, než když je dodají do jiné země?

Takže pohonných hmot z dovozu ubývalo

To by ještě nemusel být fatální problém, pokud by si Maďaři vyráběli dost pohonných hmot sami. Jenže tak tomu není. Prakticky jediná rafinerie v zemi, Danube, teď dlouho, zhruba dva měsíce, neběžela naplno, kvůli technickým problémům a nutným údržbářským odstávkám. Tím se zásobování palivy zkomplikovalo. Situaci navíc dále komplikuje to, že poslední dobou občas dochází k výpadkům dodávek ruské ropy ropovodem Družba. Rusové totiž na Ukrajině útočí na energetickou infrastrukturu, aby Ukrajincům připravili krutou zimu bez tepla a elektřiny. V rámci těchto útoků došlo už k poškození zařízení nutných pro provoz Družby. Takže se Maďaři museli přechodně obejít bez dodávek ruské ropy tímto potrubím.

Sečteno, podtrženo, Maďaři nemají tolik ropy, kolik by chtěli. Nemají tolik kapacity pro její zpracování a výrobu pohonných hmot, kolik by chtěli. A nemají ani tolik pohonných hmot z dovozu, kolik by chtěli, aby si jejich prostřednictvím vynahradili výpadky v dodávkách ruské ropy a sníženou rafinační kapacitu jejich jediné rafinérie. Takovou situaci ekonomové souhrnně označují jako nedostatečnou nabídku.

Reakcí na nedostatečnou nabídku je za normální situace zvýšení ceny. Vyšší cena by přilákala více pohonných hmot z dovozu. Jenže při zastropování ceny k tomuto efektu nedochází. Zároveň by vyšší cena omezila sháňku a poptávku po pohonných hmotách ze strany Maďarů. Ani k tomu ale nedochází. Výsledkem je tak nutně nedostatek pohonných hmot.

Stovky čerpacích stanic v Maďarsku jsou bez dostatečného zásobení palivy. Maďarští motoristé tak musí v rostoucí míře vyrážet pro paliva třeba na Slovensko, i přesto že tam jsou dražší. Lepší totiž dražší benzín než žádný.

Zahraniční podniky omezily dodávky paliv do Maďarska poté, co tamní vláda loni zavedla cenový strop 480 forintů (zhruba 28 Kč) za litr pro benzin i naftu. Situaci podle firmy MOL v poslední době zkomplikovaly snahy lidí vytvářet si zásoby pohonných hmot. Těch byl v zemi nedostatek a o víkendu si řada motoristů zajela natankovat do sousedních zemí včetně Slovenska.

Jediné smysluplné řešení tak bylo zrušení zastropování. Situace je totiž v zemi kritická a samotný MOL upozorňuje, že i když zmíněná jediná rafinérie v zemi pojede naplno, stejně bude třeba citelně navýšit dovoz paliv ze zahraničí – to však je možné jen při zrušení nebo výrazném omezení zastropování.

"Zavedení sankcí způsobilo výrazné problémy se zásobováním Maďarska energetickými surovinami," tvrdí šéf kabinetu maďarského konzervativního premiéra Viktora Orbána. Šéf maďarské vlády, který má z důležitých politiků v EU nejblíže k Rusku, dlouhodobě kritizuje unijní sankce proti Moskvě. Evropskou ekonomiku podle něho poškozují více než tu ruskou.