Maďarsko vzkazuje Švédsku: Chovejte se jinak, jestli chcete do NATO

Švédská vláda by se měla chovat jinak, pokud chce získat souhlas Turecka se vstupem do NATO. Dnes to podle agentury AP řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó po schůzce se svým tureckým protějškem Mevlütem Çavuşogluem. Dodal, že případ, kdy pravicový aktivista nedávno před tureckou ambasádou ve Stockholmu spálil korán, je nepřijatelný.