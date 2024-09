Další blamáž slovenské diplomacie. Blanár se sešel s Lavrovem a nebyl sám

V neděli odcestoval slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár do New Yorku, aby se zúčastnil 79. Valného shromáždění OSN. Kromě setkání se svými protějšky z Malajsie, Filipín, Tanzanie, Uzbekistánu a jiných zúčastněných zemí se setkal i s ruským ministrem zahraničí Lavrovem. Podle šéfa slovenské diplomacie Blanára se jednání odehrálo na žádost ruské strany a týkalo se především energetické bezpečnosti Slovenska, konkrétně dodávek jaderného paliva, ropy a plynu.

„Je v zájmu Slovenska, aby byly zachovány stávající koridory pro jejich tranzit, i když pracujeme na jejich diverzifikaci,“ dodal Blanár. „Zopakoval jsem také konzistentní názor Slovenska na konflikt na Ukrajině, přičemž jsem zdůraznil porušování mezinárodního práva a nutnost hledání mírového řešení,“ řekl a na závěr poznamenal, že jenom tak lze dosáhnout na „spravedlivý a udržitelný mír, který by měly garantovat i ostatní mocnosti“.

Rusko bude vždy součástí středoevropské reality, míní Szijjártó

Setkání s Lavrovem absolvoval i maďarský ministr zahraničí Szijjártó. Informovala o tom agentura MTI. „Je v zájmu Maďarska udržovat korektní vztahy založené na vzájemném respektu a rozvíjet spolupráci s Ruskem v oblastech, které nejsou ovlivněny sankcemi,“ prohlásil šéf maďarské diplomacie po jednání s Lavrovem.

V této souvislosti zmínil, že se minulý týden maďarsko-ruského podnikatelského fóra v Budapešti zúčastnili zástupci mnohých společností, což podle něj ukazuje ochotu akceptovat tuto skutečnost. Šéf maďarské diplomacie také zmínil, že ruská diplomacie a ministr Lavrov se vždy snažili vyhovět požadavkům maďarské vlády a přistupovali k důležitým otázkám pro obě strany pozitivně a otevřeně.

Szijjártó, stejně jako Blanár, se zabýval otázkou dodávek ropy přes ropovod Družba, které dočasně omezila opatření ze strany Ukrajiny. „Situaci se nakonec podařilo vyřešit díky flexibilitě ruských dodavatelů,“ zmínil Szijjártó. K otázce ruské agrese na Ukrajině zopakoval maďarský „promírový postoj“ a naději v „mírové rozhovory“, které povedou k ukončení války.

Představitelé slovenských opozičních stran setkání odsoudili

K jednání mezi Lavrovem a Blanárem se na svém facebooku vyjádřil bývalý slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH). „Juraj Blanár vytvořil další blamáž a opět posloužil zločinné ruské propagandě, když se znovu sešel s ministrem teroristického státu,“ řekl a dále poukázal na to, že kromě něj a Szijjártóa tak učinili pouze ministři Kuby, Venezuely a Nikaraguy.

Setkání okomentoval i místopředseda zahraničního výboru slovenského parlamentu a bývalý velvyslanec Slovenska při NATO Tomáš Valášek (PS). „Diplomatickou cestu k řešení války na Ukrajině již vyzkoušeli i jiní aktéři než ministr Blanár – Německo, Francie nebo USA. Vladimír Putin si přesto zvolil válku. Dokázal tím, že přestane, až když se mu přestane dařit. Cesta k míru vede přes větší pomoc Ukrajině při její obraně, což je přístup, který vláda Roberta Fica zavrhla,“ uvedl Valášek podle portálu SME. Následně dodal, že ruská diplomacie by měla od Slovenska slyšet výzvu, aby ukončila agresi vůči Ukrajině, stáhla vojska a zaplatila za napáchané škody.

Jednání s Lavrovem oba ministři absolvovaly už dříve

Není to poprvé, co ministr Blanár, přezdívaný Štika, společně se Szijjártoem vplul do ruských vod. V březnu se oba ministři zúčastnili diplomatického fóra v turecké Antalyi, kde se rovněž setkali se šéfem ruské diplomacie. Toto setkání vzbudilo kontroverze i u partnerů z Visegrádské čtyřky.

Český premiér Petr Fiala oznámil odložení česko-slovenských mezivládních konzultací, zatímco polský premiér Donald Tusk mimo jiné upozornil, že setkání s Lavrovem se uskutečnilo v den pohřbu ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, který začátkem letošního roku zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři.