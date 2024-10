Szijjártó: Vstup Ukrajiny do NATO rozpoutá třetí světovou, shoduje se většina států

Pokud by Ukrajina vstoupila do Severoatlantické aliance, mohlo by to mít vážné důsledky na globální úrovni a mohlo by to vést k vypuknutí třetí světové války v souvislosti s článkem o kolektivní obraně. Dnes to uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, informuje server index.hu.