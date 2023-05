Medveděv pohrozil odvetou, pokud budou Ukrajině poskytnuty jaderné zbraně

"Existují nevratné válečné zákony. Pokud dojde na jaderné zbraně, budeme muset přikročit k preventivnímu úderu," řekl Medveděv podle Reuters ruským státním agenturám. Bývalý prezident je aktuálně místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace.

Pokud by Západ poskytl Ukrajině jaderné zbraně, což ale žádný stát dosud ani nenaznačil, Rusko by podle Medveděva reagovalo "raketou s jadernou hlavicí". "Anglosasové si to zcela neuvědomují a věří, že k tomu nedojde," poznamenal politik. "Za určitých podmínek by k tomu došlo," dodal.

Moskva rozpoutala invazi do sousední země na konci loňského února. Kyjev se od té chvíle může spolehnout na zásadní vojenskou pomoc od západních zemí, aktuálně se jedná o možném předání stíhaček F-16.