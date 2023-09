Morawiecki ostře: Film Agnieszky Hollandové Hranice je sbírka lží. Budeme bránit polské hranice a dobré jméno Polska!

"Slyším četné hlasy z východního Polska (zejména Podlasia), pobouřené útokem na polské služby ve filmu "Zelená hranice". Vím, co říkají obyvatelé této země o práci vojáků, stráží a policie. Jsou vděční za svou četnou přítomnost, protože na vlastní oči vidí, jak skutečně vypadá situace na hranicích s Běloruskem a kdo se snaží touto cestou nelegálně proniknout do Evropy. Říkají, že nebýt armády, tak by se necítili bezpečně," napsal polský premiér na Facebooku.

Film je podle premiéra "sbírkou drzých lží, které nelze rychle ověřit zahraničními diváky, kteří o naší zemi vědí jen málo." Úlohou filmu je podle něj "zdiskreditovat Polsko na Západě, a odvést pozornost od slavné a klíčové role Polska pomáhat Ukrajině v boji" proti agresorovi.

"Poláci však vědí, co je pravda!," dodal premiér.

Podle polského předsedy vlády o tom svědčí reakce na sociálních sítích: "Trailer, který stejně ignoruje ty nejskandálnější části této manipulace - má jen 1,8 tisíce pozitivních reakcí - a 40 tisíc negativních recenzí. Poláci se nenechají oklamat takovou podlostí. Budeme bránit polské hranice a dobré jméno Polska!," řekl.