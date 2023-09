Spor o polské dodávky zbraní na Ukrajinu pokračuje. USA žádají vysvětlení

Morawiecki ve středu uvedl, že země přestane poskytovat zbraně Ukrajině. O den později už jeho vláda vyjádření krotila a dodala, že stopky ve vývozu zbraní se týká současné situace. V budoucnu se to ale může změnit.

V současné době probíhá spor mezi Kyjevem a Varšavou, který se nadále vyostřuje. Vyeskaloval ve středu večer, kdy Polsko oznámilo, že přestane poskytovat zbraně Ukrajině. "Zbraně na Ukrajinu již nepřevážíme, protože nyní vyzbrojujeme Polsko," uvedl podle serveru EuroZprávy.cz na sociálních sítích polský premiér Mateusz Morawiecki.

Polský prezident Andrzej Duda ale v pátek uvedl, že slova tamního premiéra byla pochopena špatně a týkala se pouze nových zbraní. "Slova premiéra byla pochopena nejhůře, jak se dalo. "Myslím si, že pan premiér chtěl říci, že nebudeme Ukrajině dodávat nové zbraně, které v současnosti kupujeme, abychom zmodernizovali polskou armádu," řekl podle BBC.

Spojené státy ale požadují od Polska vysvětlení. Jeden z úředníků serveru pod podmínkou anonymity řekl, že Polsko je nadále odhodláno podporovat Ukrajinu, jak přesně ale není jasné.

Dodal rovněž, že rozpory mezi Kyjevem a Varšavou zatím nevedly k rozkolu v jednotě koalice podporující Ukrajinu. Diplomatický zdroj také podotkl, že polští diplomaté soukromě ujistili své zahraniční protějšky o další vojenské podpoře Ukrajiny.

Ta by se ale přesto měla změnit a už by neměla probíhat v tak velkém měříku, jako doposud. Podle zdroje agentury by tak ztráta podpory Ukrajiny ze strany Polska mohla být pro ukrajinskou vojenskou kampaň škodlivá, protože hrozí podkopání jednoty NATO.