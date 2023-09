Zvrat v pomoci Ukrajině. Biden slíbil poskytnutí střel ATACMS, tvrdí NBC

Stanice se odvolává na informace od tří amerických činitelů a jednoho zástupce Kongresu, kteří jsou obeznámeni s průběhem čtvrtečních rozhovorů. V tuto chvíli ovšem není jasné, kdy Ukrajina zbraně obdrží a kdy se o tom dozví veřejnost.

Biden ve čtvrtek oznámil další balíček americké vojenské pomoci v hodnotě 325 milionů dolarů, jehož součásti jsou například tanky Abrams či prostředky protivzdušné obrany. Nicméně poskytnutí balistických střel oficiálně oznámeno nebylo.

Prezidenti USA a Ukrajiny se včera potkali již pošesté. Podle bezpečnostního poradce Bílého domu Jakea Sullivana se tak ve čtvrtek stalo v důležité chvíli, kdy ukrajinské jednotky pokračují v postupu během protiofenzivy, zatímco Rusko spustilo další brutální vlnu leteckých útoků na ukrajinská města.

"Prezident neustále mluví s armádou, se svými protějšky v Evropě a se samotnými Ukrajinci o tom, co je potřeba na bojišti při kterékoliv fázi války, a o tom, co mohou Spojené státy poskytnout. Rozhodl se, že neposkytne ATACMS, ale také to neshodil ze stolu do budoucna," prohlásil Sullivan před samotným jednáním obou hlav státu.

Američané dosud poskytli Ukrajině zbraně s maximálním doletem kolem 150 kilometrů. Diskutované střely doletí až do dvojnásobné vzdálenosti, tedy ještě dál než Velkou Británií poskytnuté rakety Storm Shadow.

Taktické balistické střely ATACMS jsou určené k ničení pozemních cílů a k taktické podpoře pěchoty na bojišti. Nesou jednu hlavici s konvenční náplní. Odpalovány jsou z lehkých salvových raketometů HIMARS, které byly Ukrajině poskytnuty již dříve.