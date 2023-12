Moskva počítá s tím, že příští rok nastane "kolaps" jednoty západních zemí, řekl Zelenskyj

Podle průzkumu provedeného nezávislým střediskem Levada by se Rusové nejraději zeptali svého prezidenta Vladimira Putina na to, kdy skončí válka proti Ukrajině. Otázka týkající se ukončení "speciální vojenské operace," jak Moskva nazývá konflikt s Ukrajinou, v průzkumu zaujala vedoucí pozici před ostatními dotazy. Uvedl to server Ukrajinska pravda.