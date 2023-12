Příbuzní vojáků okupačních sil se obrací na Putina. Vadí jim podmínky u Avdijivky

Jak známo, česká fotbalová reprezentace je pouhý půlrok do mistrovství Evropy v Německu bez trenéra. Stalo se tak poté, co po úspěšné kvalifikaci v listopadu na svůj post rezignoval kouč Jaroslav Šilhavý. Od té doby se v médiích přetřásalo mnoho jmen, která by ho mohla nahradit, od představitelů Fotbalové asociace ČR (FAČR) ale žádné jméno případného nového trenéra nedostanete. Jak sám předseda FAČR Petr Fousek v pondělí uvedl, do doby, než bude něco jistého, žádné jméno neřekne. Obecně se ale nejvíce spekuluje o tom, že by měl národní tým převzít tandem Ivan Hašek-Pavel Nedvěd.