Nasralláh: Hizballáh určitě zareaguje na úterní zabití Šukra

Vyjádřil se i k sobotnímu útoku na Izraelem okupovaných Golanských výšinách, uvedl server Times of Israel.

"Na všech frontách jsme v otevřeném boji, který vstupuje do nové fáze ," řekl Nasrahlláh na pohřbu šéfa operačního velitelství Hizballáhu Fuáda Šukra, který zemřel po úterním izraelském útoku v Bejrútu.

Izrael podle Nasralláha neví, do jaké míry překročil červené čáry. Válka s Izraelem podle jeho slov vstupuje do nové fáze a reakce Izraele na jakýkoli útok Hizballáhu rozhodne, zda se konflikt vystupňuje.

Ve spojitosti se sobotním úderem na Golanských výšinách uvedl, že hnutí Hizballáh by si přiznalo případné pochybení vedoucí k těmto úmrtím. O život tam přišlo 12 teenagerů ve věku od 10 do 16 let, kteří si hráli na fotbalovém hřišti. Izrael z tohoto útoku viní Hizballáh.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že při izraelském útoku na jižní Bejrút zahynuli tři lidé, včetně dvou dětí, a dalších 74 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky stále pátrají po pohřešovaných osobách.

Zvláštní koordinátorka OSN pro Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová vyjádřila obavy ohledně izraelského útoku a zdůraznila, že "neexistuje vojenské řešení" probíhajícího konfliktu.

Izraelská armáda v noci na středu oznámila, že chce zabránit "širší válce" s Hizballáhem, ale je připravena na "jakýkoli scénář". Mluvčí izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari uvedl, že pokračující útoky Hizballáhu vedou k širší eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Přestože preferují vyřešení konfliktu bez rozsáhlé války, IDF jsou připraveny na všechny možnosti.