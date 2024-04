NATO odmítlo vyslat vojáky na Ukrajinu. Stoltenberg vysvětlil, proč podporuje Kyjev

"Nemáme v plánu umístit vojáky NATO na Ukrajinu, nebyly přijaty žádné žádosti v této věci," informoval Stoltenberg novináře po dvoudenním jednání ministrů zahraničí členských zemí NATO.

"Ukrajina požádala o výzbroj, munici a zbraně, a my tuto podporu poskytujeme. To nás v NATO nečiní stranou konfliktu; spíše podporujeme Ukrajinu v prosazování jejího práva na sebeobranu," zdůraznil.

Na tiskové konferenci také Stoltenberg uvedl, že spojenci z NATO se shodli na "prozkoumání svých zásob" s cílem zjistit, zda by mohli poskytnout Ukrajině další systémy protivzdušné obrany, informovala agentura AFP.

Ministři se sešli v Bruselu k oslavám 75. výročí založení NATO. Ještě ve středu souhlasili s prací na návrhu Stoltenberga na vytvoření fondu, který by v příštích pěti letech poskytl Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 100 miliard dolarů. Generální tajemník rovněž prosazuje přímější účast NATO v koordinaci dodávek vojenského vybavení do Kyjeva.

Definitivní rozhodnutí o tomto plánu má padnout na červencovém summitu aliance ve Washingtonu. Avšak do té doby musí spojenci vyřešit mnoho otázek ohledně financování a míry své ochoty jít vpřed, uvedla AFP.

Stoltenberg dále sdělil, že NATO v reakci na globální hrozby ze strany zemí jako Čína a Severní Korea usiluje o budování spolupráce s partnery v indo-tichomořském regionu.

Ministři aliance se sešli se zástupci Austrálie, Japonska, Nového Zélandu a Jižní Koreje k diskusi o tom, jak společně posílit obranu proti hybridním hrozbám a kybernetickým útokům. Diskutovalo se i o spolupráci v oblasti zbrojařského průmyslu.

"Naše bezpečnost je propojená. To, co se děje v Tichomoří, má význam i pro Evropu, a naopak, to, co se děje v Evropě, má význam i pro Pacifik," citovala agentura DPA Stoltenberga. Politici z indo-tichomořského regionu rovněž upozornili, že situace na Ukrajině by se mohla později opakovat i v Jihočínském moři.