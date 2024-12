NATO se musí připravit na válku, vyzval Rutte

Během projevu v Bruselu Rutte uvedl, že členské státy NATO v době studené války běžně vynakládaly více než 3 % HDP na obranu. Současný cíl ve výši 2 % HDP považuje za nedostatečný a prohlásil, že v budoucnosti bude muset být tento podíl výrazně vyšší.

"Rusko se připravuje na dlouhodobou konfrontaci s Ukrajinou a s námi," řekl Rutte. "Nejsme připraveni na to, co nás čeká za čtyři až pět let."

Apeloval na členské státy, aby zvýšily obranné výdaje, urychlily výrobu vojenského vybavení a přijaly strategii odpovídající válečné situaci.

Rutte označil současné bezpečnostní prostředí za "nejhorší ve svém životě". Připomněl, že po anexi Krymu Ruskem v roce 2014 státy NATO ukončily obranné škrty, které následovaly po skončení studené války. Navzdory tomu však více než třetina členských zemí nedosahuje cíle 2 % HDP na obranu.

Letos se očekává, že alespoň 23 z 32 členských států NATO tento cíl splní. Rutte však zdůraznil, že tento podíl by měl být považován za minimum, nikoli za cíl.

Rutte také vyzval k odstranění překážek mezi členskými státy a k užší spolupráci mezi průmyslovými sektory, bankami a penzijními fondy. Obranný průmysl vyzval k inovacím a větší ochotě podstupovat rizika: "Na stole jsou peníze a bude jich stále více. Odvažte se inovovat a riskovat."

Kromě přímé vojenské hrozby Rutte varoval před koordinovanými ruskými kampaněmi zaměřenými na destabilizaci západních společností, zahrnujícími kybernetické útoky a atentáty.

Dále upozornil na ambice Číny, která podle něj buduje své vojenské kapacity bez transparentnosti a omezení a vyvíjí tlak na Tchaj-wan.

Prohlášení přichází v době, kdy se aliance potýká s výzvami týkajícími se jednoty a ochoty jednotlivých států přispívat na společnou obranu. Nastupující americký prezident Donald Trump varoval, že Spojené státy nebudou bránit státy, které neplní své závazky k NATO, což vyvolalo obavy ohledně budoucnosti alianční solidarity.

Rutte však zdůraznil, že pouze společná akce a přizpůsobení se novým hrozbám může zajistit bezpečnost států NATO v nejisté budoucnosti.