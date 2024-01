Nebezpečí nadcházejících eurovoleb? Sílí podpora protievropských stran

Evropská rada pro vnější vztahy (ECFR) varovala, že podle analýzy nazvané "Ostrý obrat doprava: prognóza voleb do Evropského parlamentu v roce 2024" od politologů Simona Hixe a Kevina Cunninghama se zdá být pravděpodobné, že populistické pravicové strany získají na popularitě, zatímco podpora pro mainstreamové politické skupiny klesne.

Podle studie by krajně pravicová skupina v EP Identita a demokracie (ID) s počtem kolem 100 křesel sesadila liberály z pozice třetí politické síly v zákonodárném sboru EU.

Předpovědi naznačují, že protievropské strany získají vysoké počty hlasů v devíti členských zemích - Belgie, České republiky, Francie, Nizozemska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Itálie. Dobré výsledky jsou také očekávány v Bulharsku, Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Německu, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a Švédsku.

Překvapivě vysoký počet poslanců z těchto stran by mohl vést k vytvoření koalice populistické pravice (ID) s euroskeptickou frakcí Evropských konzervativců a reformistů (ECR), která by dohromady získala 25 procent křesel v Evropském parlamentu, což by mohlo ohrozit tradiční rovnováhu mezi socialisty (S&D), lidovci (EPP) a liberály z frakce Obnovme Evropu (RE).

Podle studie by "super velká koalice" centristických skupin EPP, S&D a RE mohla ztratit svůj nynější podíl 60 procent a klesnout na 54 procent křesel. Tato situace by mohla mít dopad na legislativu v oblasti Evropské zelené dohody, podporu Ukrajiny a klíčová rozhodnutí v zahraniční politice a v otázkách právního státu.

Navzdory těmto prognózám se očekává, že EPP zůstane největší skupinou v Europarlamentu a udrží si většinu pravomocí při ovlivňování agendy a výběru budoucího předsedy Evropské komise.

Očekává se, že počet mandátů centristů z frakce RE klesne z 101 na 86 a také Zelení by mohli ztratit křesla (z 71 na 61). Blok extrémní levice by naopak mohl získat na zastoupení v EP (z 38 na 44 mandátů), ale vítězem voleb se nyní jeví populistická pravice, jejíž poslanci pravděpodobně posílí frakci Identita a demokracie (ID), která by se tak mohla stát třetí největší skupinou v novém parlamentu.

Volby do Evropského parlamentu jsou plánovány ve všech 27 členských státech EU v období od 6. do 9. června.