Nejhorší rok v životě. Princ William překvapil upřímnými slovy

Princ William popsal uplynulý rok jako ten nejtěžší ve svém životě, když mluvil s novináři na konci své návštěvy Jihoafrické republiky, kam vyrazil především kvůli účasti na ceremoniálu The Earthshot Prize Awards. Na jeho slova, kterými zjevně narážel na zdravotní problémy manželky Kate a otce Karla III., upozornila BBC.

"Bylo to hrozné. Byl to pravděpodobně ten nejtěžší rok v mém životě. Procházet tím vším a snažit se zároveň udržet všechno na správné cestě bylo opravdu složité," svěřil se princ z Walesu, starší ze synů současného britského panovníka.

Protože princ narážel zejména na fakt, že jeho ženě i tatínkovi byla v úvodu letošního roku diagnostikována rakovina, nemohl zmínku o nich vynechat. "Jsem tak hrdý na svou ženu a na svého otce za to, jak to zvládli. Ale z osobního rodinného pohledu to bylo brutální," podotkl.

Následník trůnu byl již v předchozím průběhu návštěvy JAR dotázán na aktuální zdravotní stav princezny Kate, která zůstala doma s dětmi. William poznamenal, že se jí daří velmi dobře a že je skvělá po celý tento rok.

Kate v březnu po mnoha spekulacích vystoupila a potvrdila, že jí byla diagnostikována rakovina. V září pak světu oznámila, že úspěšně ukončila chemoterapii. Naopak léčba krále Karla III. stále pokračuje. Nedávno ji na několik dní přerušila jeho zahraniční cesta do Austrálie a Oceánie.