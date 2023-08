Němci jdou po krku ruským špionům. Zatkli člena vlastní rozvědky i důstojníka Bundeswehru

Německá kriminální policie ve středu zadržela zaměstnance Bundeswehru podezřelého ze špionáže pro Moskvu. „Muž je silně podezřelý z toho, že pracoval pro zahraniční zpravodajskou službu, a nyní je ve vazbě. Jeho byt a pracoviště byly rovněž prohledány,“ prohlásilo Spolkové státní zastupitelství, citoval ho server Politico.

„Od května letošního roku z vlastní iniciativy několikrát kontaktoval ruský konzulát v Bonnu a ruské velvyslanectví v Berlíně a nabízel jim spolupráci. Přitom předával informace ze své profesní činnosti, které měly být předány ruským zpravodajským službám,“ uvádějí německé úřady.

Muž jménem Thomas H. pracuje na velmi citlivé pozici. Je zaměstnancem Úřadu pro vybavení, informační technologie a jejich použití pro Bundeswehr. „Účelem této pozice, která je chápána jako citlivá, je vybavit německou armádu účinnou a bezpečnou obrannou technikou,“ píše Politico.

Bezpečnostním orgánům za zásah poděkoval německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann. „Generální prokurátor dnes nechal zatknout německého důstojníka, který je silně podezřelý z toho, že pracoval pro cizí tajnou službu. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Ostražitost zůstává na denním pořádku,“ napsal ve středu na sociální síti X.

Nejde o první případ ruské špionáže napříč německými bezpečnostními složkami. Dva dny před loňskými Vánocemi server Guardian informoval o zatčení zaměstnance zahraniční zpravodajské služby BND pro podezření, že „se letos podělil o státní tajemství s Ruskem“, čímž se dopustil vlastizrady.

„V roce 2022 se podělil o informace, ke kterým přišel při své práci s ruskou zpravodajskou službou. Jejich obsah je považován za státní tajemství. Obviněný je podezřelý z vlastizrady,“ uvedli spolkoví žalobci.

Německá rozvědka tehdy začala s vyšetřováním jako první. „BND zahájila vlastní, rozsáhlé interní vyšetřování této záležitosti, jakmile se dozvěděla o možnosti zrady ve vlastních řadách. Když se tato podezření upevnila, BND povolala federální prokuraturu,“ prohlásil šéf BND Bruno Kahl.

„Klíčem k dalšímu postupu byla diskrétnost, neboť jakýkoli zveřejněný detail vyšetřování by mohl poskytnout protivníkovi výhodu v jeho záměru poškodit Německo. V případě Ruska máme co do činění s aktérem, u něhož musíme počítat s jeho bezohledností a ochotou k násilí,“ vylíčil.