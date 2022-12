Německá policie po třech letech vypátrala část lupu z drážďanské Zelené klenby

V centru Berlína prasklo obří akvárium, které bylo součástí komplexu s hotelem a dalšími službami, a do okolí se z něj rozlila voda. Byla kvůli tomu uzavřena důležitá dopravní tepna, ulice Karla Liebknechta. Podle policie zranění utrpěli dva lidé, kteří byli odvezeni do nemocnice. Policie vyloučila, že by šlo o útok, deník Bild uvedl, že akvárium prasklo kvůli únavě materiálu navzdory tomu, že nedávno prošlo rekonstrukcí.